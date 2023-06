Clínica de Hernias del Hospital Clínica Bíblica: mezcla perfecta entre ayuda social y actualización académica

La Clínica de Hernias del Hospital Clínica Bíblica tiene como pilar la actualización constante y la aplicación de las últimas técnicas con el fin de beneficiar de la mejor forma a los pacientes que requieran de una cirugía de hernia en la pared abdominal.

Es por esto por lo que, durante el martes 30 y miércoles 31 de mayo el Auditorio Omega, localizado en la sede central del Hospital Clínica Bíblica, albergará a cirujanos y especialistas tanto de Costa Rica como de Centroamérica, para presenciar en vivo la cirugía de tres pacientes del Programa de Acción Social, quienes presentan hernias complejas.

“El Programa de Acción Social durante el 2023, se ha enfocado en apoyar a pacientes con algún tipo de hernia que no han podido ser operados a nivel de la seguridad social. Para esta ocasión, escogimos tres pacientes con hernias incisionales e inguinales de tamaño importante, que ya estaban afectando la calidad de vida de los pacientes”. — Dra. Katherine Rodríguez, médico del Programa.

Para este evento, se cuenta con la participación del Dr. Flavio Melcher, médico invitado y director del Abdominal Core Health Center de Nueva York, Estados Unidos. Este reconocido cirujano ha publicado más de 50 artículos en prestigiosas revistas médicas, y es experto en cirugía robótica y cirugía abierta.

Proceso de selección. Los tres pacientes del Programa de Acción Social, después de ser valorados por Medicina General, pasaron por un proceso con Trabajo Social con el objetivo de confirmar su condición socioeconómica, y poder así hacerlos beneficiarios de estas cirugías que cambian e impactan vidas, y familias.

“Son bastantes sentimientos encontrados. Para mí ha sido realmente muy complicado porque no puedo trabajar, físicamente ya tengo un desgaste en la columna, emocionalmente como mujer ya nada le queda bien a uno, ya no me veo bien; paso encerrada en la casa todo el día, y me lastima hasta el golpe del bus. Y llegar aquí, no hay palabras, esto es increíble, son miles las palabras de agradecimiento hacia todos ustedes, de corazón”, confesó la paciente Yesenia Rojas, de 47 años.

De la mano con el Departamento de Nutrición, y el Dr. Mauricio Quesada, Yesenia pudo bajar 18 kilogramos y llegar al peso ideal para la cirugía, durante un proceso de acompañamiento de 6 meses.

“Hemos hecho una conexión importante para recibir pacientes de escasos recursos con hernias complejas, junto con el Programa de Acción Social, quien los valora, y les hace los estudios correspondientes. Llevamos dos años cerca del Programa, y nos sentimos muy felices de poder dejar huella en nuestros pacientes”, agregó la Dra. Olga Vega, especialista en Cirugía General y parte de la Clínica de Hernias.

