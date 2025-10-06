Combinando potencia, resistencia y comodidad, llega el KIA Tasman a Costa Rica, el primer pick-up de la marca que asegura un rendimiento excepcional en cualquier condición.

El KIA Tasman trae un diseño aventurero con tecnología de alta gama

Antes de ingresar al mercado, el modelo se sometió a 1.777 tipos de pruebas específicas que sumaron más de 18.000 rondas de evaluación, en entornos extremos, desde la carretera asfaltada hasta los caminos más exigentes.

El KIA Tasman llega a Costa Rica como el primer pick-up de la marca, listo para el trabajo pesado y la aventura off-road.

Las pruebas se hicieron en los desiertos de Oriente Medio y las heladas regiones de Escandinavia y Nueva Zelanda probando sus capacidades de terreno, remolque, conducción y durabilidad.

“Este vehículo no es solo para trabajo pesado: está pensado para acompañar estilos de vida activos, aventuras, y también el uso cotidiano. Es un modelo con tecnología de alta gama, capacidades y versatilidad, tanto para la ciudad como para rutas montañosas, ríos, caminos rurales e inundaciones, ya que posee altura respecto al suelo, tracción y una alta capacidad para circular por cuerpos de agua, sin afectación alguna” — Allan Altamirano, gerente de Mercadeo de Quality Motors, distribuidor de KIA en Costa Rica.

El modelo fue sometido a 1.777 pruebas en más de 18.000 rondas de evaluación, en condiciones extremas alrededor del mundo.

Un pick-up para todo estilo de vida

El KIA Tasman es un modelo automático, con una transmisión de ocho velocidades pero con la posibilidad de cambiar de velocidad, manualmente, usando paletas detrás del volante (paddle shifters).

Está pensado para quienes viven entre carretera, naturaleza y ciudad, es un todoterreno real, de gran comodidad para sus pasajeros.

Puede cargar hasta 1.151 kilogramos dentro de la caja de carga y cargar remolques de hasta 3.500 kilogramos.

Disponible en colores blanco, negro, beige y verde, el KIA Tasman ya está en el país con un precio especial de introducción.

Tiene una toma de aire alta, ubicada en el guardabarros, que permite “vadear” agua, hasta poco más de 80 cms de altura, a unos 7 km/h, lo que significa atravesar ríos pequeños o zonas inundadas sin problemas.

Incluye modos especiales como “X-Trek”, “Rock”, además de sistemas que mejoran la tracción automáticamente cuando se detecta barro, arena o superficies resbalosas.

Tiene ayuda para evitar colisiones frontales, mantener el vehículo centrado en el carril, monitoreo de punto ciego, visión periférica alrededor del auto, frenado asistido, etc.

El vehículo incorpora tecnología de seguridad avanzada: asistencia de frenado, monitoreo de punto ciego y visión periférica de 360°.

Trae neumáticos todoterreno de 17 pulgadas, llave digital que permite abrir y arrancar sin llave física, luces LED, amplio espacio de carga, escalones traseros y otros detalles útiles como mesa lateral desplegable, consola central convertible, tomas de corriente y almacenamiento inteligente.

El KIA Tasman tiene un motor de 2.2 Litros Turbo Diesel.

Este novedoso vehículo está disponible para entrega inmediata, en colores blanco, negro, beige y verde, con precio especial de introducción que incluye el derecho de circulación o marchamo 2026.

Si desea hacer una prueba de manejo, puede hacerlo en la “Pista Tasman”, ubicada en Lindora, solicitando su cita en kiatasmancr.com, donde puede obtener también, más información.