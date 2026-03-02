Nestlé Purina participó en la cuarta edición del Congreso Veterinario de León con un enfoque claro: poner sobre la mesa un tema que requiere mayor visibilidad en la práctica clínica. El equilibrio intestinal, reconocido hoy como un determinante del bienestar integral en perros y gatos, se consolida como eje central en la salud de las mascotas.

El equilibrio intestinal marca un cambio en el abordaje clínico en medicina veterinaria

El equilibrio intestinal va más allá de la digestión. De acuerdo con especialistas, concentra alrededor del 70% de las células inmunitarias del organismo, lo que lo hace un órgano clave dentro del sistema inmune, lo que repercute en la salud de los animales de una manera directa.

Fabián Malé, delegado veterinario de Nestlé Purina.

“El intestino es uno de los principales órganos inmunológicos del organismo. Un microbioma equilibrado favorece la regulación adecuada de la respuesta inmune, mientras que la disbiosis (el desequilibrio en la composición y función de la microbiota intestinal) puede contribuir a procesos inflamatorios que trascienden el sistema digestivo”, explicó Fabián Malé, delegado veterinario de Nestlé Purina.

La comprensión del microbioma es lo que ha permitido que se aborden los trastornos gastrointestinales. Con esto presente, viene al caso que los especialistas seleccionen tratamientos adecuados que garanticen la mejoría de los pacientes.

“Entre las principales ventajas de trabajar con un producto con respaldo científico es que nos da más confiabilidad y más replicabilidad en los resultados. Podemos anticipar cómo va a trabajar y qué expectativas tener en el paciente. Un medicamento genérico podría o no beneficiarnos, y esa incertidumbre podría generar posteriormente un fracaso terapéutico”, explicó Malé.

NESTLÉ PURINA Voceros de Purina Pro Plan participaron en la cuarta edición del Congreso Veterinario de León, donde compartieron información técnica de valor para la comunidad veterinaria nacional. (Carlos Leon/Carlos León)

Las soluciones desarrolladas bajo estándares científicos integran cepas probióticas con respaldo en estudios clínicos y tecnologías como la microencapsulación, diseñadas para proteger la viabilidad de los microorganismos hasta su llegada al intestino.

NESTLÉ PURINA Purina Pro Plan cuenta con un portafolio de soluciones nutricionales diseñadas para acompañar el cuidado integral de perros y gatos en distintas etapas y condiciones de salud.

“Purina Pro Plan FortiFlora integra una cepa probiótica específica con respaldo científico y tecnología de microencapsulación que protege su viabilidad. Esto permite que una cantidad adecuada de microorganismos activos alcance el intestino, favoreciendo la estabilización de la microbiota”, puntualizó Malé.

Acompañamiento

La discusión actual se encamina a un cambio en la práctica de profesionales veterinarios donde la nutrición especializada se integre como una parte medular en el abordaje preventivo y terapéutico de las mascotas.

En esa dirección, María Teresa Álvarez, gerente de marca de Purina Pro Plan para Centroamérica y Caribe, explicó que el objetivo es acompañar al médico veterinario con herramientas sustentadas en evidencia científica y formación continua.

María Teresa Álvarez, gerente de marca de Purina Pro Plan para Centroamérica y Caribe (Carlos Leon/Carlos León)

“Nuestro compromiso es acompañar al profesional con investigación robusta, capacitación constante y soluciones nutricionales que estén verdaderamente respaldadas por datos. No se trata de seguir tendencias, sino de ofrecer resultados comprobables y medibles. Para nosotros, la innovación no es solo un concepto; debe estar sustentada en investigación rigurosa”, afirmó.

Esa premisa toma más valor a través del esfuerzo que realizan con una red global de investigación que está conformada por cientos de especialistas alrededor del mundo. Mediante el Purina Institute, la compañía impulsa el desarrollo y la validación de avances nutricionales que hoy proveen de bienestar a miles de mascotas en los hogares de las personas.