BRANDVOICE
contenido patrocinado

El equilibrio intestinal marca un cambio en el abordaje clínico en medicina veterinaria

Nestlé Purina destacó la importancia del microbioma, la validación científica y la innovación basada en investigación rigurosa.

Por Alejandro Monge

Presentado por: NESTLÉ PURINA








Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.