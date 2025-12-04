El Banco Nacional es el “Banco del Año” en Costa Rica, según revista británica

La revista británica The Banker reconoció al Banco Nacional como el “Banco del Año” en Cosa Rica.

Esta es la quinta vez que la entidad bancaria recibe este galardón, el cual fue entregado el en Londres, Inglaterra, el pasado 3 de diciembre.

La premiación se realizó en medio de los Bank of the Year Awards, los cuales evalúan a más de mil instituciones financieras alrededor del mundo.

“Este reconocimiento reafirma que en el Banco Nacional no solo hacemos banca; construimos progreso y acompañamos a los costarricenses a transformar sus sueños en realidades. Cada innovación, cada proyecto y cada decisión están orientados a generar valor para Costa Rica”, dijo Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

¿Qué destacó The Banker?

La revista británica destacó aspectos como la gestión de riesgos con modelos internos y los análisis predictivos para evaluar escenarios adversos que ha implementado el banco, así como su transparencia y disciplina regulatoria.

Por otro lado, se destacó que entre junio de 2024 y junio de 2025 el BN incorporó a la Inteligencia Artificial en su gestión de ciberseguridad; y se les reconoció por el programa Transformando Comunidades.

Finalmente, la revista destacó el servicio Pyme Nauta, una plataforma que ofrece acompañamiento empresarial y estrategias de fidelización para las empresas registradas.