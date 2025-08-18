BRANDVOICE
contenido patrocinado

Diez años ayudando a volar: la apuesta de Nestlé por el talento joven en Costa Rica

Con formación práctica, mentoría y oportunidades reales, más de 35.000 jóvenes costarricenses han pasado de soñar con un futuro mejor a construirlo.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Nestlé

BradVoice







NestléempleojóvenesIniciativa por los Jóvenes
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.