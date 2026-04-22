BRANDVOICE
contenido patrocinado

smart ingresa a Costa Rica, cubriendo un total de 40 mercados a nivel mundial

smart ha ampliado su presencia global a 40 países y regiones, con los modelos smart #1 y smart #3

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: smart








smartExpomóvil Costa RicaAutostarNSC
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.