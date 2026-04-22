smart ingresa a Costa Rica, cubriendo un total de 40 mercados a nivel mundial

smart, la marca automotriz eléctrica premium inteligente, anuncia su ingreso a Costa Rica con los modelos smart #1 y #3, alcanzando un total de 40 países cubiertos y su primera incursión en Centroamérica. Basándose en el éxito de su colaboración con el Grupo Kaufmann en Chile, smart entra a Costa Rica a través del representante local del grupo, AutoStar, paso que refleja la continuidad de la expansión global de Smart.

smart (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

“Ingresar a Costa Rica es un paso importante para smart. No solo representa nuestro mercado global número 40, sino que también funciona como puerta de entrada a una nueva región: Centroamérica. Como líder regional en adopción de vehículos eléctricos, Costa Rica se alinea perfectamente con la visión de smart sobre movilidad sostenible. Junto con nuestros socios en AutoStar, esperamos llevar nuestros vehículos eléctricos premium distintivos a los clientes en todo el país”, indicó Kang Yi, CMO Global de smart.

smart (Alejandro Monge/Alejandro Monge)

Costa Rica cuenta con políticas progresivas en movilidad eléctrica y una infraestructura en rápido desarrollo. El país es ampliamente reconocido como un mercado de referencia en transporte sostenible en la región, con uno de los niveles más altos de penetración de vehículos eléctricos. Este entorno dinámico, junto con la afinidad de los consumidores hacia la movilidad sostenible, representa una oportunidad ideal para que smart introduzca sus vehículos eléctricos premium inteligentes.

smart (smart/smart)

Los modelos smart lanzados en Costa Rica han sido diseñados por el equipo global de diseño de Mercedes-Benz, reflejando plenamente la filosofía de diseño de la marca “Love, Pure, Unexpected”. Reconocidos globalmente por su diseño y calidad, los vehículos smart han ganado una sólida aceptación entre los clientes. A través de esta renovada alianza con AutoStar, un distribuidor con más de 20 años de experiencia en el mercado costarricense, smart se posiciona para conectar con los consumidores locales.

Sebastián Richards, Gerente Comercial de AutoStar.

“Nos sentimos honrados de fortalecer aún más nuestra alianza estratégica con smart. A través de nuestra colaboración en Latinoamérica, hemos comprobado de primera mano las capacidades excepcionales de la marca y su atractivo distintivo. Estamos plenamente comprometidos con introducir estos modelos innovadores en Costa Rica, ofreciendo a los clientes una experiencia de movilidad premium, inteligente y sostenible, y abriendo juntos un nuevo capítulo en el transporte urbano”, señaló Sebastián Richards, Gerente Comercial de AutoStar.

smart ha ampliado su presencia global a 40 mercados en diversas regiones, incluyendo China, Europa, Medio Oriente, Sudeste Asiático, Asia del Sur, Oceanía, Latinoamérica y África, con más de 700 puntos de venta a nivel mundial. La marca continuará expandiéndose a nuevos mercados en 2026, llevando soluciones de movilidad inteligente a más clientes alrededor del mundo.