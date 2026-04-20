Cofiño fortalece su presencia en Costa Rica con la incorporación de Land Rover a su portafolio

Comienza una nueva etapa para Land Rover en Costa Rica. Cofiño, un grupo automotriz con más de 85 años de trayectoria en la región y más de una década de presencia en el mercado costarricense, asume con entusiasmo la operación completa de la marca en el país, fortaleciendo así su propuesta en el segmento premium y reafirmando su compromiso con el mercado local.

LAND ROVER (LAND ROVER/LAND ROVER)

Esta incorporación refuerza su presencia en el segmento de lujo y amplía su propuesta para clientes que buscan el más alto nivel en diseño, tecnología y capacidades off-road, con el objetivo de seguir construyendo una experiencia cercana, confiable y de alto nivel.

Con presencia consolidada en Centroamérica y la representación de marcas líderes a nivel mundial, Cofiño continúa fortaleciendo su operación en el país, poniendo a disposición del mercado su capacidad operativa, conocimiento del sector y un enfoque constante en la excelencia en el servicio.

Una operación que se fortalece desde la experiencia del cliente Land Rover mantendrá una presencia estratégica en el país a través de sus ubicaciones actuales, asegurando la continuidad en la experiencia de servicio y la cercanía que caracteriza la relación con sus clientes en el segmento premium.

LAND ROVER (LAND ROVER/LAND ROVER)

La operación contará con el respaldo regional de Cofiño, lo que permitirá fortalecer la disponibilidad de repuestos, optimizar los tiempos de respuesta y consolidar un equipo técnico certificado bajo estándares globales, enfocado en brindar una experiencia de alto nivelen cada interacción.

Una visión de crecimiento para Costa Rica

La incorporación de Land Rover al portafolio de Cofiño representa una oportunidad para seguir fortaleciendo el segmento premium en el país, consolidando una propuesta de valor que combina innovación, desempeño y una experiencia de excelencia.

Con una visión de largo plazo, la compañía continuará fortaleciendo su presencia en Costa Rica, optimizando sus procesos, robusteciendo sus capacidades operativas y asegurando una experiencia diferenciada en cada punto de contacto con el cliente.

LAND ROVER (LAND ROVER/CORTESÍA)

Un compromiso que se construye en el tiempo

“El ingreso de Land Rover a nuestro portafolio en Costa Rica responde a nuestra visión de fortalecimiento de nuestra propuesta de valor. Esta incorporación nos permite consolidar nuestra presencia en el segmento premium, respaldados por nuestra experiencia regional y por el compromiso de brindar una experiencia de excelencia a nuestros clientes”, afirmó Andrés Abascal, Director Comercial para el sector premium.

En línea con su propósito de acompañar cada etapa de la vida de sus clientes con soluciones de movilidad confiables, cercanas y pensadas para ellos, Cofiño reafirma su compromiso de seguir construyendo relaciones de largo plazo en el mercado costarricense.

Protagonismo en Expo Móvil 2026

En la actual edición de Expo Móvil 2026, Land Rover tendrá un rol protagónico dentro del espacio de Cofiño, con un stand experiencial diseñado para reflejar la esencia de la marca. Se está exhibiendo el nuevo Defender Trophy, versión 2026 del Defender, junto a los modelos más recientes de Range Rover y Discovery.

Como parte de la celebración por su reciente triunfo en el Rally Dakar 2026, los asistentes podrán conocer de cerca una réplica del Defender Dakar, simbolizando la resistencia, el legado y la sofisticación que definen a la marca a nivel global. Los invitamos a saludarnos a nuestro stand.