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Cofiño fortalece su presencia en Costa Rica con la incorporación de Land Rover a su portafolio

Cofiño asume la operación de Land Rover en Costa Rica, fortaleciendo su presencia en el segmento premium con un enfoque en experiencia del cliente, respaldo regional y crecimiento sostenido en el mercado local.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: COFIÑO








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