Nueve razones por las que Changan quiere conquistar Expomóvil

En un evento a la altura de su despliegue, Changan dio de qué hablar en la Expomóvil con la presentación de nueve vehículos que refuerzan su propuesta de valor en el país, con opciones pensadas para distintos perfiles de conductor y necesidades de movilidad actuales.

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Galletas de la fortuna, coctelería a cargo de mixólogos y otros detalles convirtieron el stand de Changan en un punto de encuentro dentro de la Expomóvil, donde decenas de asistentes se acercaron a conocer la propuesta de la marca y disfrutar de la experiencia.

CHANGAN Los presentes vivieron una experiencia muy diferente con Changan.

Con la introducción de SUVs como el Changan CS15, Changan CS35 MAX, Changan CS55 y el Changan CS75, la marca amplía su presencia en uno de los segmentos más relevantes tanto en Costa Rica como en Latinoamérica.

El Changan CS55 destaca por su diseño moderno y su enfoque en tecnología y eficiencia.

“Esto demuestra que Changan cuenta con un portafolio amplio y competitivo. Inchcape ha mantenido una relación sólida con la marca, lo que nos ha permitido traer estos productos al país”, señaló José Solano, gerente de marca de Changan para Costa Rica.

Como parte de su apuesta tecnológica, la compañía también presentó su línea REEV (Range Extended Electric Vehicle), con la que avanza hacia una movilidad más limpia, eficiente y alineada con las nuevas exigencias del mercado.

CHANGAN José Solano, gerente de marca de Changan para Costa Rica.

Esta tecnología permite recorrer mayores distancias sin depender exclusivamente de estaciones de carga, reduciendo la ansiedad en trayectos largos. Además, incorpora opciones híbridas enchufables que combinan propulsión eléctrica y de combustión.

Entre los modelos destacados se encuentran:

Changan Hunter REEV: pickup orientada al sector productivo, con enfoque en eficiencia energética.

pickup orientada al sector productivo, con enfoque en eficiencia energética. Deepal S05 REEV: SUV de diseño y tecnología avanzada, con autonomía de hasta 1.200 km.

SUV de diseño y tecnología avanzada, con autonomía de hasta 1.200 km. Changan CS55 iDD: SUV híbrido enchufable que equilibra desempeño, eficiencia y accesibilidad para el uso diario.

“Changan apuesta al crecimiento de su portafolio. Con estos nuevos modelos buscamos diversificar la oferta, atender a un público más amplio y ofrecer soluciones reales a nuestros clientes”, agregó Solano.

CHANGAN El Deepal S05 REEV es uno de los vehículos más llamativos del catálogo de Changan.

La presentación también incluyó el Honor S, una van orientada al transporte de pasajeros y trabajo, así como el Changan Alsvin Plus, un sedán que combina eficiencia y una experiencia de manejo equilibrada.

Con este portafolio, Changan reafirma su intención de ofrecer alternativas que van desde sedanes eficientes hasta vehículos de rango extendido, pensados para quienes buscan mayor autonomía y menos preocupaciones en carretera.

CHANGAN Espacio, desempeño y un enfoque práctico para el uso familiar destacan entre las características del Changan CS75 Plus.

La marca continúa consolidando su crecimiento en Costa Rica y a nivel global, donde ya tiene presencia en más de 60 países. Durante la Expomóvil, mantiene sus puertas abiertas para recibir a los visitantes y brindar asesoría según sus necesidades.