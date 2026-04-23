El nuevo eVitara marca el ingreso de Suzuki a la movilidad 100% eléctrica

Presentado por: Suzuki
El nuevo Suzuki eVitara llega a Costa Rica como la apuesta de Suzuki por una movilidad más sostenible y tecnológica. De la mano de Inchcape Costa Rica, la marca introduce su primer modelo 100% eléctrico, marcando un paso importante dentro de su evolución hacia nuevas soluciones de transporte y tecnologías más limpias.
Este lanzamiento responde a la transformación del mercado automotor y al creciente interés por alternativas de movilidad más eficientes, posicionando al eVitara como una opción moderna, versátil y adaptada a las necesidades del conductor costarricense, es ideal para toda la familia.— Humberto Alpizar, gerente de ventas de Suzuki.
Autonomía, tecnología y comodidad
El Suzuki eVitara ofrece una experiencia de conducción ágil, silenciosa y libre de emisiones, gracias a su motor eléctrico y batería de 61 kWh, que le permiten alcanzar una autonomía de hasta 428 km (WLTP), ideal tanto para el uso diario como para recorridos más largos
Además, su compatibilidad con carga AC y DC facilita su integración con la infraestructura de carga disponible en el país.
El eVitara ha sido diseñado para brindar una experiencia tecnológica completa, incorporando:
- Pantalla digital de instrumentos y pantalla multimedia
- Conectividad Apple CarPlay y Android Auto
- Cargador inalámbrico
- Sistema de sonido premium Infinity
A esto se suman modos de manejo (Eco, Normal y Sport), que permiten adaptar la conducción según las preferencias del usuario.
Seguridad avanzada
El modelo integra un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), elevando el estándar de seguridad en su segmento:
- Control crucero adaptativo
- Asistente de mantenimiento de carril
- Monitor de punto ciego
- Alerta de tráfico cruzado
- Cámara 360°
- 7 airbags
Espacio, diseño y versatilidad
Con capacidad para cinco pasajeros y una distancia entre ejes de 2,700 mm, el eVitara ofrece un interior cómodo y funcional, acompañado de un diseño moderno que refleja la nueva etapa de Suzuki en electrificación
Su configuración de SUV lo convierte en una opción ideal para quienes buscan practicidad sin renunciar a tecnología y sostenibilidad.
Una nueva etapa para Suzuki
Con la introducción del eVitara, Suzuki refuerza su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible, ampliando su portafolio con una propuesta alineada a las tendencias globales y a la evolución del mercado local.
Inchcape Costa Rica, como distribuidor oficial, continúa impulsando soluciones que combinan tecnología, eficiencia y accesibilidad, acercando nuevas alternativas de movilidad a los clientes del país.
Para
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