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El nuevo eVitara marca el ingreso de Suzuki a la movilidad 100% eléctrica

Diseño, tecnología y autonomía se combinan en el nuevo SUV eléctrico de Suzuki

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Suzuki








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.