Descuentos de hasta 60% confirman a Office Depot como el experto en el regreso a clases

El regreso a clases representa uno de los momentos de mayor planificación para las familias costarricenses. Más allá de cumplir con la lista de útiles, el verdadero reto está en encontrar productos duraderos, funcionales y accesibles en un contexto económico que obliga a cuidar cada colón. En ese escenario, Office Depot refuerza su posicionamiento como el experto en esta temporada, apostando por descuentos agresivos, variedad y una oferta integral pensada para estudiantes de todas las edades.

Descuentos en variedad de productos escolares.

Para este 2026, la marca da inicio al regreso a clases con promociones que alcanzan hasta un 60% de descuento en múltiples categorías de artículos escolares. Así lo confirma Esteban Oviedo Castillo, gerente de Office Depot La Uruca, quien señala que el objetivo es facilitar a las familias la compra completa de útiles en un solo lugar, combinando calidad y precios competitivos.

El eje central de la propuesta de Office Depot para esta temporada son sus promociones escalonadas, diseñadas para adaptarse a distintos tipos de compra. Los descuentos varían entre un 30% y un 60%, dependiendo de la categoría del producto, lo que permite que cada familia planifique sus gastos de manera más eficiente. — Esteban Oviedo Castillo, gerente de Office Depot La Uruca.

Esteban Oviedo Castillo, gerente de Office Depot La Uruca. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Estas promociones estarán disponibles todo el mes de febrero, lo que amplía las oportunidades para aprovechar los mejores precios

Calidad garantizada para estudiantes de todas las edades

Uno de los principales diferenciadores de Office Depot es la amplitud de su oferta, que cubre las necesidades de estudiantes desde preescolar hasta universidad. La tienda trabaja con las marcas más reconocidas por su calidad, así como con opciones funcionales y accesibles, ideales para quienes buscan cumplir con la lista sin exceder su presupuesto.

La tienda ofrece kits de mochila, cartuchera y lonchera con descuentos especiales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“A diferencia de otras alternativas, nosotros manejamos calidad en todos nuestros artículos. Tenemos opciones de alta calidad y también productos más sencillos para estudiantes universitarios. Contamos con una gran gama de artículos escolares para todo tipo de estudiante, desde el más pequeñito de la casa hasta el más grande”, señala Oviedo.

En categorías como lápices de color, cuadernos y artículos de escritura, la variedad permite elegir según edad, nivel educativo y uso específico, sin sacrificar durabilidad.

La tienda además dispone de kits completos que incluyen mochila, cartuchera y lonchera, pensados para simplificar la compra y garantizar coherencia en diseño y funcionalidad. Además, ofrece opciones modernas y resistentes, ideales tanto para estudiantes de escuela como de colegio. Actualmente, estos productos cuentan con rebajas que van desde un 30% hasta un 50%, dependiendo del modelo y la categoría.

Descuentos en todos los productos escolares. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Atención personalizada que facilita la experiencia de compra

El servicio al cliente es otro de los pilares que refuerzan la propuesta de valor de Office Depot durante el regreso a clases. Cada tienda cuenta con personal capacitado que acompaña al cliente desde su ingreso hasta el cierre de la compra.

“El servicio al cliente acá es personalizado. Cuando el cliente viene con su lista, lo abordamos, le explicamos las promociones vigentes y lo guiamos por los pasillos. Siempre hay una persona disponible para ayudar y asegurar que encuentre exactamente lo que busca”, destaca el gerente.

Este acompañamiento resulta clave para quienes desean comprar de forma rápida, ordenada y sin contratiempos.

Los productos electrónicos también tienen precios especiales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tiendas físicas, compras en línea y entrega gratuita

Actualmente, Office Depot cuenta con ocho tiendas en Costa Rica, ubicadas estratégicamente en distintas zonas del Gran Área Metropolitana. Además, dispone de una plataforma de compras en línea donde se aplican los mismos descuentos que en tienda física.

Además, las compras digitales a través de https://www.officedepot.co.cr/ incluyen entrega gratuita en el área metropolitana, con un plazo máximo de 24 horas, lo que representa una solución práctica para quienes prefieren comprar desde casa.

Descuentos adicionales en mobiliario para el estudio

Como complemento a la temporada, Office Depot también ofrece promociones en muebles, con descuentos cercanos al 35%. A esto se suma el servicio de entrega a domicilio y armado, ideal para quienes buscan acondicionar espacios de estudio funcionales y cómodos en el hogar.

Los muebles para oficina y el hogar también tienen descuento. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Con una estrategia centrada en descuentos reales, productos respaldados por calidad y un servicio cercano, Office Depot reafirma su liderazgo como el experto en el regreso a clases, acompañando a las familias costarricenses en una de las temporadas más importantes del año, con soluciones prácticas, accesibles y confiables.