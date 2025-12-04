BRANDVOICE
contenido patrocinado

De pioneros a referentes: la universidad que impulsó la educación virtual en Costa Rica

La Universidad San Marcos obtiene el Sello Kalos Virtual Iberoamérica tras más de una década de consolidar su modelo educativo digital.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Universidad San Marcos








Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.