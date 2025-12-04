De pioneros a referentes: la universidad que impulsó la educación virtual en Costa Rica

Más de doce años después de su fundación, la Universidad San Marcos (USAM) sigue dando pasos importantes en su visión de consolidarse como referente en la educación superior virtual en Costa Rica.

Su más reciente hito se alcanzó este año, cuando fue reconocida por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES) con el Sello Kalos Virtual Iberoamérica (KVI), obteniendo la calificación de Altamente Satisfactorio para su programa de Bachillerato y Licenciatura en Administración de Empresas.

“Para nosotros es un gran halago porque reconoce que, con estándares internacionales, estamos haciendo las cosas muy bien y con mucha calidad educativa”, afirmó Marco Esquivel, rector de la Universidad San Marcos.

Este reconocimiento representa un impulso importante para la USAM, al validar el trabajo que la institución ha desarrollado en el cumplimiento de altos estándares de calidad en virtualidad, acompañamiento académico y solidez de sus plataformas digitales.

Marco Esquivel Marco Esquivel, rector de la Universidad San Marcos. (JOHN DURAN/John Durán)

Según Esquivel, la evaluación internacional destacó dos elementos clave: en primer lugar, que el proceso se aplicó sobre la carrera de Administración de Empresas, el programa con mayor población estudiantil de la universidad, lo que permitió validar el funcionamiento de su modelo virtual en su operación más amplia; y, en segundo término, que la virtualidad no forma parte de un proyecto aislado, sino que está plenamente integrada en toda su propuesta educativa, desde el diseño curricular y las prácticas profesionales hasta las metodologías activas y el uso de inteligencia artificial aplicada al aprendizaje.

“Queremos seguir siendo referentes en tecnologías emergentes para el aprendizaje, en la modalidad virtual y comprometidos siempre con la mejora continua para que los estudiantes aprendan cada vez mejor”, apuntó Esquivel.

La Universidad San Marcos recibió en Río de Janeiro el Sello Kalos Virtual Iberoamérica por la calidad de su carrera 100% virtual en Administración de Empresas. (Universidad San Marcos/Universidad San Marcos)

Propulsores de la virtualidad

Hoy la educación virtual forma parte de la mayoría de los modelos educativos en el país, pero mucho antes de que se convirtiera en una necesidad tras la pandemia, la USAM ya había trabajado en el desarrollo y perfeccionamiento de esta modalidad dentro de sus planes de estudio.

Desde hace más de una década, la institución identificó la necesidad de ampliar el acceso a la educación superior y apostar por la democratización de sus aulas, implementando un modelo virtual que hoy le permite tener presencia de costa a costa y de frontera a frontera en Costa Rica.

“Desde el principio teníamos muy claro que queríamos ser una universidad innovadora y disruptiva, traer vanguardia que realmente impactara el aprendizaje y que ya estaba probada en muchos países”, explicó el rector.

¿Qué hace diferente a la USAM?

La respuesta es simple: la universidad no migró a la educación virtual como una reacción a los acontecimientos mundiales ni como un simple traslado de plataformas. Fue una visión estructurada, planificada y ejecutada con tiempo, que permitió construir un campus virtual acorde con todas las exigencias del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

Esta planificación dio origen a un ecosistema académico que combina clases asincrónicas y sincrónicas, bibliotecas digitales, actividades de internacionalización y un modelo de prácticas profesionales. Asimismo, el personal docente está conformado por profesionales con experiencia y competencias tecno–pedagógicas para la enseñanza en línea.

Con estos atributos, los graduandos de la USAM egresan al mercado laboral con herramientas que les permiten enfrentar los retos de un entorno profesional cada vez más digitalizado.

Marco Esquivel Marco Esquivel destacó el trabajo realizado durante más de una década para consolidar el modelo de educación virtual de la institución. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nosotros sabemos lo que hace un estudiante desde la semana uno hasta la semana 16 que termina el curso, porque usamos la tecnología para dar seguimiento a su permanencia y a su éxito académico”, añadió Esquivel.

El Sello Kalos Virtual Iberoamérica no solo reconoce el avance alcanzado por la Universidad San Marcos, sino que también refuerza su compromiso con la mejora continua de su modelo educativo virtual, con el objetivo de seguir formando profesionales competitivos y alineados con las demandas actuales del mercado laboral.