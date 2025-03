CX Day Costa Rica 2025: la cita imperdible para los apasionados del Customer Experience y el Employee Experience

Por primera vez, el mayor encuentro de EX y CX en Latinoamérica llega a Costa Rica. Este encuentro de talla internacional se llevará a cabo el 19 de marzo en el exclusivo Delta Hotels by Marriott, reuniendo a líderes y empresas del sector para compartir tendencias, estrategias innovadoras y herramientas clave para transformar la experiencia del cliente y del colaborador.

El evento contará con speakers internacionales que compartirán insights de vanguardia, abordando estrategias centradas en el cliente, el impacto de la tecnología y el uso de datos para mejorar la experiencia del usuario. También se presentarán casos de éxito que servirán de inspiración para aplicar en diferentes organizaciones.

CX DAY (Diego Arévalo/CX DAY)

La Keynote Speaker de esta edición será Amalia Ortuño, pentacampeona mundial de Crossfit Adaptado. Bajo el lema “cuidado con lo que quieres, porque lo conseguirás”, Ortuño empodera a las personas y defiende que “debemos pensar con optimismo para que cosas positivas lleguen a tu vida”.

Las conferencias estarán diseñadas para brindar una visión integral de la evolución del EX y CX. Además, los expertos compartirán perspectivas sobre cómo las empresas pueden adaptarse a los nuevos desafíos y maximizar el impacto de sus estrategias en un entorno altamente competitivo.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en un workshop interactivo diseñado para brindar herramientas prácticas para aprender cómo los canales conversacionales pueden generar una relación personalizada y fluida con tus clientes. Este taller estará dirigido por Diana Luján, Head de Sales Enablement and Experience en Leadsales. Asimismo, será una oportunidad inigualable para establecer conexiones estratégicas con profesionales y tomadores de decisiones en un espacio ideal para el networking.

CX DAY (Diego Arévalo/CX DAY)

El eje temático de esta edición es La (R)evolución en la Experiencia de Clientes y Colaboradores. Se abordarán temas como la Humanización, el ROI, la IA Generativa y la Omnicanalidad, aspectos fundamentales para la evolución del Customer Experience y el Employee Experience en la actualidad.

Sobre el CX Day

Desde su creación en 2017, el CX Day ha sido un referente en América Latina, consolidándose como el evento más importante en la región sobre CX y EX. Con ediciones exitosas en Argentina, Chile, Colombia y México, este año llega a Costa Rica con el propósito de continuar expandiendo su impacto y brindando a los profesionales del sector un espacio único para el aprendizaje y la innovación.

CX DAY (Diego Arévalo/CX DAY)

El CX Day forma parte de CX Events, una organización que ofrece servicios personalizados para que asistentes y organizadores vivan cada encuentro de una manera diferente.

La cita es el 19 de marzo de 2025 en el Delta Hotels by Marriott, Costa Rica. No te quedes fuera de este evento clave para la evolución del EX y CX en la región. Regístrate aquí: CX Day Costa Rica 2025.