Costa Rica lista para representar al país en la Final Internacional del Reto Marte en España

Los ganadores del Reto Marte Costa Rica 2025 de la U Fidélitas, la Mejor U en Ingenierías, saldrán rumbo a España para defender su proyecto aeroespacial en la Final Internacional. Entérese de los detalles de su preparación y cómo fomentaron su unión de equipo.

Por Randall Chavarría Martínez

Los seis estudiantes que ganaron la edición nacional del Reto Marte Costa Rica 2025 de la Universidad Fidélitas, ultiman detalles antes de partir hacia Madrid, donde representarán al país en la Final Internacional de esta competencia universitaria de innovación aeroespacial.








