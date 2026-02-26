BRANDVOICE
Costa Rica hace historia con la canción de salsa más larga del mundo e invita al público a vivirla en La Salsatón Banquete

La marca invita al público a bailar a su ritmo este domingo 1° de marzo en Paseo Colón, como parte de la iniciativa Domingos Familiares Sin Humo.

