Costa Rica hace historia con la canción de salsa más larga del mundo e invita al público a vivirla en La Salsatón Banquete

Costa Rica hace historia al convertirse en el país creador de la canción de salsa más larga del mundo, una iniciativa impulsada por Banquete que nació de la participación colectiva y ahora invita al público a vivirla en primera persona.

Esta propuesta surge en el contexto del lanzamiento de Salsitas Banquete en sus diferentes presentaciones, como una forma de conectar con las personas desde el sabor y la música, dos elementos profundamente ligados a la cultura costarricense.

En un momento donde la salsa ha vuelto a acaparar espacios en la conversación cultural a nivel global, impulsada por una nueva ola de interés en los ritmos latinos y la nostalgia musical, Banquete identificó una oportunidad para conectar con las personas desde un lenguaje universal: la música.

Este resurgimiento del género, que reúne generaciones a través del baile, los recuerdos y las experiencias compartidas, sirvió como punto de partida para una iniciativa que celebra aquello que une a las personas de forma auténtica.

Como parte de esta celebración, la marca invita a las personas a sumarse a La Salsatón Banquete, este domingo 1° de marzo a las 10:00 a.m. en Paseo Colón, en el marco de los Domingos Familiares Sin Humo, organizados por la Municipalidad de San José. El evento será abierto al público y estará diseñado para que personas de todas las edades puedan reunirse, bailar y celebrar esta canción colectiva con todo el sabor de la salsa.

Durante la actividad, los asistentes disfrutarán una clase estilo Zumba llena de energía y sabor, al ritmo de la canción de salsa más larga del mundo creada por los propios costarricenses.

La canción de salsa más larga del mundo

Como parte del proceso de lanzamiento de Salsitas Banquete, la marca convocó a personas de todo el país a participar activamente en la creación de una canción de salsa, invitándolas a compartir frases originales a través del sitio web www.somoslasalsa.com

Esta dinámica permitió construir una pieza colectiva inspirada en la creatividad y autenticidad de las personas consumidoras, fortaleciendo el vínculo con la marca y convirtiéndoles en protagonistas del proceso creativo.

Las contribuciones dieron forma a una obra colectiva que fue compuesta por Carlos Aguilar e interpretada por el cantante Jean Félix Quintana, convirtiéndose en una canción que representa la conexión real entre la salsa y lo que esto significa para los costarricenses.

“Esta canción nació gracias a la participación de personas de todo el país que compartieron sus frases y su amor por la salsa. Ahora queremos invitar a todos a vivirla, a bailarla y a celebrar juntos este lanzamiento. Para Banquete, las mejores cosas se disfrutan juntos, y esta es una forma de devolverle a la gente una canción que también es suya”, señaló María José Bolaños, Gerente de Marca y Comunicación de Banquete.

Con esta iniciativa, Banquete reafirma su compromiso de conectar con las personas desde la cultura y las experiencias compartidas, posicionando a Costa Rica como protagonista de un movimiento que celebra la música, la identidad y el poder de crear juntos.