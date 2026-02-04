Coocique: cooperativa #1 en financiamiento con acompañamiento a pymes en Costa Rica

En un contexto económico donde la solidez financiera y el acompañamiento técnico se vuelven determinantes para la sostenibilidad de los negocios, Coocique R.L. se consolida como la cooperativa líder en Costa Rica en financiamiento con acompañamiento a pequeñas y medianas empresas, con un modelo que combina respaldo económico, diversificación de riesgos y presencia en todo el territorio nacional.

Uno de los principales diferenciadores de Coocique dentro del sistema cooperativo nacional es que se trata de una cooperativa cuya cartera crediticia se encuentra totalmente diversificada.

Esta estrategia fortalece la seguridad y estabilidad de las inversiones de las personas asociadas, al respaldarse en una cartera equilibrada y diversificada entre distintos sectores económicos y líneas de crédito.

La composición de la cartera de Coocique refleja claramente esta estrategia. El 43% corresponde a créditos de producción, dirigidos a actividades productivas que generan empleo y valor agregado.

El 39% se concentra en crédito de consumo, orientado a atender necesidades personales y familiares.

El 14% está destinado a vivienda, fortaleciendo el acceso a soluciones habitacionales, mientras que el 3% corresponde a ahorro. Esta estructura permite estabilidad financiera y respaldo sostenido a largo plazo.

El liderazgo de Coocique en el acompañamiento a pymes se sustenta también en datos concretos

Durante el 2025, la cooperativa brindó financiamiento y acompañamiento a 956 pymes activas, con más de 1,262 operaciones. A nivel histórico, la cifra asciende a más de 9,000 pequeñas y medianas empresas atendidas en todo Costa Rica.

En términos de recursos, el monto financiado a pymes durante el último año superó los ₡26 mil millones, mientras que el acumulado histórico superó los ₡300 mil millones.

Este impacto no se limita a un solo territorio. Coocique mantiene presencia y acompañamiento a pymes en diversas comunidades del país, abarcando distintas provincias y realidades productivas.

Su modelo territorial le permite adaptarse a las características económicas locales y atender sectores productivos variados, desde actividades comerciales, tecnológicas y agroproductivas, hasta servicios y emprendimientos familiares.

El enfoque de Coocique va más allá del financiamiento. La cooperativa impulsa procesos de capacitación y fortalecimiento empresarial dirigido a pymes, con énfasis en gestión, sostenibilidad y crecimiento responsable.

Este acompañamiento técnico se ha convertido en una pieza clave para mejorar la toma de decisiones y la permanencia de los negocios en el tiempo.

Luis Allan Alfaro, gerente general de Coocique R.L., destacó que, la diversificación total de la cartera y el enfoque integral hacia las pymes, responden a una visión estratégica de largo plazo.

“Ser una cooperativa con una cartera totalmente diversificada nos permite ofrecer estabilidad financiera, proteger las inversiones de nuestros asociados y, al mismo tiempo, impulsar a quienes sostienen la economía local en cada comunidad del país”, afirmó.

Alfaro subrayó que el acompañamiento cercano es un elemento central del modelo cooperativo que impulsa Coocique.

“Las pymes no solo requieren crédito, necesitan respaldo, capacitación y una organización que entienda su realidad. En Coocique financiamos, pero también acompañamos, porque creemos en un desarrollo productivo que sea sostenible y con impacto real en las comunidades”,señaló.

Coocique: caso de éxito como operador del Sistema de Banca para el Desarrollo

El liderazgo de Coocique en el apoyo a las pymes se ve reforzado por su desempeño como caso de éxito dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD). La cooperativa se ha consolidado como un operador eficaz y confiable en la gestión de recursos públicos destinados al impulso productivo, canalizando fondos del Estado hacia pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente enfrentan mayores barreras de acceso al crédito.

Con una cartera equilibrada, presencia territorial en distintas provincias y un enfoque claro en el sector productivo, Coocique mantiene su posición como un actor estratégico para el crecimiento económico nacional.

Su liderazgo en financiamiento con acompañamiento a pymes y su modelo cooperativo sólido la colocan como una institución confiable, estable y comprometida con el desarrollo de Costa Rica.

Beneficios especiales para pymes durante el 2026

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector productivo, Coocique pone a disposición de las pymes una serie de beneficios financieros especiales durante el 2026, vigentes hasta agotar los recursos disponibles.

Entre estos beneficios se incluye una tasa fija preferencial desde 10,5%, diseñada para brindar mayor estabilidad y previsibilidad a los negocios en la planificación de sus flujos financieros.

Adicionalmente, las pymes que vinculen productos y servicios con la cooperativa podrán acceder a un descuento adicional del 0,5% en la tasa de interés, fortaleciendo así una relación financiera integral y de largo plazo.

A estos incentivos se suma un 50% de descuento en los honorarios de notario y en los avalúos al momento de formalizar la operación de crédito, reduciendo de manera significativa los costos asociados al financiamiento y facilitando el acceso oportuno a recursos para el crecimiento empresarial.

Para más información, puede ingresar al sitio web www.coocique.fi.cr

Para solicitar financiamiento para su pyme, puede hacerlo mediante el Whatsapp 2401-1500.