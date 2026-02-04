BRANDVOICE
contenido patrocinado

Coocique: cooperativa #1 en financiamiento con acompañamiento a pymes en Costa Rica

La cooperativa impulsa a las pequeñas y medianas empresas con un modelo que integra financiamiento, acompañamiento técnico y capacitación, adaptado a las realidades productivas de cada comunidad del país.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: COOCIQUE

BradVoice







CoociqueFinanciamientoPymes
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.