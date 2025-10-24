BRANDVOICE
Una nueva mirada: llega al país programa internacional que hará 150 cirujías de estrabismo gratis a niños

Por primera vez , el programa médico internacional Mercy Outreach Surgical Team (MOST) realiza alianza entre Hospital Metropolitano, PediaClinic y un equipo médico internacional para cambiar la vida de pequeños.

Por Heilyn Gómez V

