BRANDVOICE
contenido patrocinado

Una nueva alternativa para tratar el asma severa llegará a Costa Rica

Tezspire, el nuevo medicamento inyectable de AstraZeneca que reduce hospitalizaciones hasta en un 84%.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Astra Zeneca

BradVoice







Astra ZenecaTezpireAsma graveNPL
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.