BRANDVOICE
contenido patrocinado

HOLCIM compra las unidades de concreto de AMCO y fortalece su operación en el país

La compañía abre dos nuevas plantas en Heredia y en Guanacaste.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: HOLCIM








holcimHOLCIM compra unidades AMCOConcretoempleo
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.