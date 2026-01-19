El Alfa de los Pick-ups llegó a Costa Rica: Nuevo Chery HIMLA

Chery fortalece su presencia en Costa Rica con el lanzamiento oficial del HIMLA, su primer pick up dentro del portafolio de la marca, un modelo que irrumpe en el segmento con una propuesta sólida y contemporánea.

Diseñado para liderar, el HIMLA se posiciona como el nuevo alfa gracias a su destacado desempeño, alto nivel de equipamiento y un enfoque integral en seguridad. El Chery HIMLA fue desarrollado para responder tanto a las exigencias del trabajo pesado como a la conducción diaria, combinando potencia, confort y tecnología en un solo vehículo versátil y robusto.

Potencia y desempeño para cualquier terreno

El HIMLA incorpora un motor 2.3 TDI M9T, capaz de generar 175 caballos de fuerza y 420 Nm de torque, lo que garantiza una respuesta sólida en distintos tipos de terreno y condiciones de manejo.

Este pick up está disponible tanto en versión manual como en versión automática. Su configuración mecánica le permite ofrecer una capacidad de carga de 1.000 kg y una capacidad de remolque de hasta 3.000 kg, atributos que refuerzan su carácter funcional y su enfoque todoterreno.

Seguridad que lidera el segmento

En materia de seguridad, el Chery HIMLA se posiciona como un referente al contar con una calificación de cinco estrellas, respaldada por un completo paquete de protección que incluye 7 airbags, entre ellos frontales, laterales, de cortina y de rodilla, un equipamiento único dentro de su categoría.

A esto se suman sistemas como ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, desbloqueo automático en caso de colisión y múltiples asistencias diseñadas para reforzar la protección del conductor y los pasajeros.

El Chery HIMLA es el primer pick up dentro del portafolio de la marca Chery.

Tecnología y Confort de Clase Mundial

El interior del HIMLA ofrece un espacio amplio y confortable, con acabados en negro que aportan una estética moderna y resistente. Integra asientos y volante en cuero, con ajuste eléctrico y calefacción en las plazas delanteras, elevando la experiencia a bordo.

En el apartado tecnológico, destaca una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de cargador inalámbrico, cámara 360°, sensores de retroceso, encendido remoto, botón de arranque y sistema de entrada sin llave.

Diseño robusto con identidad propia

El diseño exterior del Chery HIMLA refleja su carácter dominante, con líneas definidas, postura sólida y elementos funcionales como luces LED delanteras y traseras, luces diurnas, antiniebla y retrovisores eléctricos, pensados para un uso versátil tanto en ciudad como fuera de ella.

El HIMLA fortalece la presencia de Chery en el país.

Versiones y respaldo en Costa Rica

El Chery HIMLA se comercializa en Costa Rica en las versiones LUX MT y PREMIUM AT, ambas respaldadas por una garantía de 10 años o 1 millón de kilómetros en el motor y 5 años o 150.000 kilómetros en el vehículo. Este lanzamiento cuenta con el respaldo de Grupo Cori Car, representante oficial de Chery en Costa Rica, una empresa con amplia trayectoria en el sector automotriz y una sólida red de atención a nivel nacional.

Para más información o para agendar tu test drive, podés visitar cualquiera de las nueve sucursales de Chery en el país: Uruca, Sabana, Lindora, San Carlos, Liberia, Curridabat, Cartago, Heredia o City Mall. También podés ingresar al siguiente enlace para recibir atención personalizada: www.cherycr.com/contactanos