Cómo funciona el Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU, según un asesor especializado

El Sistema de Ahorro y Préstamo del INVU es una forma sencilla y segura de alcanzar el sueño de tener vivienda propia.

Este sistema consta de dos etapas: primero, el interesado ahorra mes a mes en su cuenta del INVU, creando disciplina financiera y formando el capital necesario; luego, al completar el período de ahorro, accede a un crédito hipotecario con condiciones favorables respecto a plazo y tasa de interés para comprar, construir, ampliar, remodelar o incluso cancelar una hipoteca.

(CORTESÍA/RICARDO AUDINO DÍAZ)

Este sistema combina el hábito del ahorro con la posibilidad real de financiamiento, respaldado por una institución pública sólida, transparente y confiable como el INVU.

Su objetivo es que cada familia costarricense logre planificar su futuro con tranquilidad, sin sobresaltos y con la seguridad de que cada aporte mensual le acerca más a su hogar soñado.

(CORTESÍA/RICARDO AUDINO DÍAZ)

En ExpoCasa, del 16 al 19 de octubre, le invitamos a descubrir cómo este esquema puede convertirse en tu mejor aliado para transformar tu esfuerzo en la llave de su nuevo hogar.