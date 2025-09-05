Cómo fomentar habilidades STEAM desde casa con recursos simples

Hoy más que nunca, la educación necesita ir más allá de los libros y las aulas. Fomentar proyectos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en casa permite a niños y jóvenes desarrollar habilidades fundamentales para el futuro, como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación.

En Costa Rica, donde la biodiversidad es un sello característico, los desafíos y oportunidades están en todas partes. Una simple pregunta puede convertirse en un proyecto educativo: ¿Cómo protegeríamos a los insectos o aves pequeñas que entran a la casa sin hacerles daño? Con materiales básicos del hogar —como botellas recicladas, cartón o cinta adhesiva— se pueden diseñar prototipos de espacio seguro o refugios improvisados. Más allá del resultado, lo importante es el proceso: investigar, crear, probar, equivocarse y volver a intentar.

Este tipo de experiencias no solo despiertan la curiosidad científica, sino que también ayudan a los participantes a:

Aplicar ciencia y matemáticas para entender su entorno.

Ejercitar ingeniería y tecnología al construir soluciones caseras.

Explorar el arte y la creatividad en el diseño de cada propuesta.

Fortalecer las 4C: creatividad, pensamiento crítico, colaboración y comunicación.

Más que proyectos aislados, estas dinámicas se convierten en oportunidades para aprender haciendo y enfrentar problemas de la vida real con ingenio y cooperación entre los miembros de la familia.

En The STREAM Lab creemos firmemente en esta visión. Nuestro makerspace es un espacio donde niños y jóvenes encuentran inspiración para experimentar, explorar y desarrollar las habilidades que marcarán el futuro.

Con ese propósito, abriremos nuestras puertas este 5 y 6 de septiembre en un Open House gratuito, con actividades prácticas, demostraciones STEAM y una rifa especial para los participantes.

Los cupos son limitados. Inscripciones disponibles en el siguiente enlace: Formulario de inscripción

Para más información sobre The STREAM Lab, puede escribir al 7079-9569.}