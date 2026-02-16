La nueva versión del Chevrolet Groove 2026 ya se encuentra en Costa Rica y desde ya está dando de qué hablar con una transformación que únicamente lo que hace es elevar su diseño y la experiencia para el usuario.

Chevrolet Groove 2026 crece en tamaño y potencia en su nueva generación

Presentado ante invitados y representantes del sector automotor, el Groove 2026 se decantó por una silueta más robusta y una cabina más amplia. Ahora mide 14 centímetros más que la versión anterior, con una distancia entre ejes de 2.550 mm y un ancho de 1.740 mm, lo que se traduce en mayor estabilidad y espacio para los ocupantes.

Igor Ortiz, gerente regional de producto de Chevrolet Grupo Q. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Es un vehículo totalmente nuevo, completamente renovado, unas líneas muy bien definidas, un vehículo muy moderno, que ya se integra como parte del ADN de la marca”, comentó Igor Ortiz, gerente regional de producto de Chevrolet Grupo Q.

Su diseño es estético, combina visuales para transitar en entorno urbano, sin dejar de lado lo deportivo con funciones que se adaptan a las necesidades actuales de los conductores y a las tendencias mundiales del rubro automotriz.

En sus exteriores llama la atención su imponente parrilla en tono negro que refuerza la identidad de Chevrolet con sus acabados en fibra de carbono y elementos cromados, luces LED para conducción diurna (DRL), rieles en el techo para carga, spoiler trasero con tercera luz de freno, molduras protectoras negras, luces traseras para la niebla y antena tipo aleta e tiburón. También, cuenta con llantas de 17 pulgadas en todas su versiones.

Detalle del frente del Chevrolet Groove 2026, con luces LED de conducción diurna y llantas de 17 pulgadas presentes en todas sus versiones.

Salto en desempeño

Uno de los cambios más relevantes está bajo el capó. El Groove 2026 incorpora un motor Ecotec Turbo DOHC MPI de cuatro cilindros que desarrolla 149 caballos de fuerza a 5.200 rpm y 255 Nm de torque entre 1.600 y 3.600 rpm, lo que representa un incremento del 50% en potencia respecto al modelo anterior.

El desempeño se complementa con tracción delantera, dirección eléctrica asistida y suspensión McPherson delantera con barra de torsión trasera, configuración que busca mayor estabilidad y confort de marcha.

Chevrolet Groove 2026.

“Te da la posibilidad de que en cualquier recorrido, cuando necesites rebasar un vehículo, hacer una maniobra de ese tipo, que a veces necesitamos realizar, vas a estar confiado con lo que tenemos dentro del coche de este vehículo”, agregó Ortiz.

El perfil lateral refleja el crecimiento de 14 centímetros frente a la generación anterior, con una silueta más robusta y definida. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Tecnología y seguridad

En el interior, el SUV integra una pantalla táctil de 10,25 pulgadas con sistema de infoentretenimiento Chevrolet, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de conectividad Bluetooth y reconocimiento de voz. Incorpora puertos USB tipo A y C en la consola central, un puerto tipo C adicional en el descansabrazos y computadora de viaje de siete pulgadas.

El interior apuesta por mayor amplitud y una pantalla táctil de 10,25 pulgadas como eje del sistema de infoentretenimiento. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En seguridad, equipa seis bolsas de aire, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, alerta de colisión frontal, asistencia de mantenimiento de carril, sensores traseros de parqueo y cámara de reversa, entre otros asistentes.

El Chevrolet Groove 2026 está disponible en el país desde los $23.900. Las personas interesadas pueden solicitar una prueba de manejo a través del WhatsApp 7076-9399 o ingresar a https://chevroletcr.com/ para obtener más información.