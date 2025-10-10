¡Chery revoluciona el mercado con el iCar 03! Nuevo precio desde $27,990

Presentado por: CHERY
Este mes de octubre, Chery Costa Rica lanza una promoción nunca antes vista: el iCar 03 LUX, SUV 100% eléctrico, ahora con nuevo precio desde $27,990.
Con esta promoción exclusiva, Chery eleva el estándar del mercado costarricense, posicionando al iCar 03 LUX como el SUV eléctrico más completo, premium y accesible de su categoría —una oportunidad única para vivir la movilidad del futuro con tecnología, lujo y desempeño todo terreno en un solo vehículo.
Disponible con entrega inmediata, el iCar 03 ofrece además 6 meses de carga rápida gratis en la red de carga exclusiva de Grupo Cori Car y cuotas desde ₡169,000, acercando la movilidad eléctrica premium a más costarricenses.
Tecnología que redefine la experiencia eléctrica
El interior del iCar 03 transforma cada trayecto en una experiencia moderna, conectada y cómoda:
- Enorme Pantalla central de 15.6” y cluster digital de 9.2” con interfaz envolvente y personalizable.
- Compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, para conectividad fluida y segura.
- Sunroof panorámico, que aporta amplitud y luz natural al interior.
- Cámara 540°, que ofrece una visión total del entorno y facilita maniobras en cualquier espacio.
- Cargador inalámbrico, asientos delanteros eléctricos y aros de 18” que combinan confort y estilo.
- Sistema de audio con 8 altavoces, diseñado para una experiencia de conducción inmersiva.
Además, cuenta con tres modos de manejo que se ajustan al terreno, priorizando eficiencia en ciudad o mayor respuesta en carretera y caminos irregulares.
Autonomía y energía sin límites
El iCar 03 LUX ofrece una autonomía de hasta 401 km con una sola carga, respaldada por una batería LFP CATL, producida por el mayor fabricante de baterías a nivel mundial.
Su tecnología garantiza una batería con vida útil estimada de 1.5 millones de kilómetros, con garantía de 8 años o 150,000 km, mientras que el vehículo cuenta con garantía de 5 años o 150,000 km.
También incorpora la innovadora función V2L, que permite usar el vehículo como fuente de energía para dispositivos externos de 110 voltios, ideal para viajes, trabajo remoto o aventuras al aire libre.
Diseño off-road con espíritu aventurero
Inspirado en los SUVs de alta gama, el iCar 03 combina estilo urbano moderno con capacidades todo terreno.
Su silueta cuadrada y robusta transmite fuerza y seguridad, mientras que sus líneas marcadas y luces delanteras en forma de “i” refuerzan su identidad eléctrica.
El iCar 03 enfrenta con firmeza caminos de montaña, terrenos rocosos o calles urbanas, manteniendo siempre una presencia imponente, off road y sofisticada.
Su diseño interior incorpora asientos y volante en cuero de color verde con destellos en anaranjado.
Seguridad avanzada y confort inteligente
El iCar 03 LUX incorpora 11 sistemas de seguridad activa y pasiva, garantizando máxima protección para todos sus ocupantes.
Además, cuenta con funciones exclusivas como el Modo Mascotas y el Modo Cine, pensadas para mayor comodidad y bienestar incluso cuando el vehículo está estacionado.
Movilidad inteligente con respaldo Chery
Su equilibrio entre precio, tecnología, autonomía y rendimiento off-road lo consolida como el nuevo referente de la movilidad eléctrica en Costa Rica.
Para más información o para agendar tu test drive, podés visitar cualquiera de las 9 sucursales de Chery en el país —Uruca, Sabana, Lindora, San Carlos, Liberia, Curridabat, Cartago, Heredia o City Mall—, o ingresar al siguiente enlace para recibir atención personalizada: www.cherycr.com/contactanos
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.