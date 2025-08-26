Centro de Convenciones de Costa Rica fue el escenario para el lanzamiento de los nuevos modelos OMODA |JAECOO

Moda, tecnología y movilidad se unieron en FASHION MEETS GREEN, el evento con el que OMODA | JAECOO presentó en el Centro de Convenciones de Costa Rica dos de sus modelos más esperados: el OMODA C7 y el JAECOO J5 EV. Ambas propuestas prometen marcar un antes y un después en el mercado automotriz nacional.

Respaldadas por Grupo Cofiño Costa Rica, las marcas OMODA|JAECOO presentaron oficialmente:

El OMODA C7, con un precio de lanzamiento desde $35,990, es un SUV con alma crossover que combina diseño futurista, conectividad inteligente y una marcada personalidad urbana. Incorpora motor 1.6 turbo, versiones 4x2 y 4x4, iluminación LED de última generación, avanzadas asistencias a la conducción y, en su versión 4x4, una pantalla deslizante de 15.6”.

El OMODA C7 es un SUV con diseño futurista y conectividad inteligente, pensado para quienes buscan estilo y tecnología en cada trayecto. (Cortesía)

El J5 EV es el primer modelo 100% eléctrico de la marca JAECOO. Con una autonomía de 460 km y un interior amplio y versátil, está diseñado para quienes buscan reducir su huella ambiental sin sacrificar aventura ni estilo. Su precio regular es de $31,990, pero durante agosto se ofrecerá a un precio especial de $29,990.

Antes de revelar oficialmente los nuevos modelos, los asistentes disfrutaron de un desfile de moda que fusionó tendencias y movilidad, reflejando la personalidad y filosofía de OMODA | JAECOO. En pasarela se presentaron colecciones de estudiantes de la Universidad Veritas, concebidas para conectar con el estilo de vida de ambas marcas, integrando moda, innovación y visión de futuro. El momento más esperado fue la cápsula de moda de EME y JOTA, creada por la diseñadora María José Quirós e inspirada en los detalles del OMODA C7, donde cada prenda transmitía el dinamismo, la sofisticación y la estética futurista del modelo.

La noche también sirvió para presentar a la nueva embajadora de marca, Natalia Carvajal, quien recibió en vivo las llaves de su OMODA C7, reforzando el vínculo de las marcas con figuras que transmiten un estilo de vida moderno, elegante y tecnológico.

“Este lanzamiento representa un paso muy importante para nosotros, no solo por la llegada de dos modelos que marcan un antes y un después en sus respectivas categorías, sino porque logramos transmitir el estilo de vida y la esencia de las marcas OMODA y JAECOO. Queríamos que nuestros invitados vivieran de cerca lo que significan vehículos que combinan diseño, innovación y tecnología de vanguardia. El OMODA C7 y el JAECOO J5 EV reflejan nuestro compromiso por ofrecer a los costarricenses opciones de movilidad que se adaptan a las tendencias globales, sin dejar de lado la personalidad y las necesidades de nuestro mercado.” — Nicole Maynard, Gerente de Mercadeo de Grupo Cofiño Costa Rica.

El JAECOO J5 EV es el primer modelo 100% eléctrico de la marca, con autonomía de 460 km y un interior versátil que combina aventura y sostenibilidad. (Cortesía)

Este lanzamiento se enmarca en un momento de gran proyección internacional para ambas marcas, ya que la casa matriz de OMODA|JAECOO, volvió a posicionarse entre las empresas más importantes del mundo al ingresar nuevamente a la lista Fortune Global 500, escalando 152 lugares hasta el puesto 233. En la primera mitad de 2025, el grupo vendió 1,26 millones de vehículos (+14,5% interanual), exportó 550.000 unidades (20% de las exportaciones totales de China) y lideró el mercado de exportación automotriz del país. Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) alcanzaron las 360.000 unidades, con un crecimiento del 98,6% respecto al año anterior.

OMODA|JAECOO han alcanzado cifras récord, superando las 570.000 unidades vendidas en tan solo 26 meses, lo que los convierte en la marca emergente de más rápido crecimiento a nivel global. Su participación en las exportaciones del grupo aumentó del 21% en 2023 al 37% en 2025. En el sector de nueva energía, las ventas crecieron un 460% en el primer trimestre y en junio representaron el 51% del total de la marca.

Como cierre, el evento rindió homenaje al talento nacional emergente con una pasarela especial a cargo de seis diseñadoras de moda de la Universidad Veritas —Elena Alvarado, Clara Arthur, Alejandra Quirós, Gloria Guevara, Kattia Gu y Ariana Fonseca—, cuyas colecciones capturaron la esencia de OMODA | JAECOO al fusionar moda, innovación y una visión de futuro.

Para más información de los nuevos modelos de OMODA | JAECOO y todo el catálogo de productos de la marca puede visitar los showrooms ubicados en La Uruca, Curridabat y City Mall, o por medio de los siguientes canales:

Web: www.omodajaecoo.cr

Instagram: omoda_jaecoo_cr

Facebook: Omoda & Jaecoo Costa Rica