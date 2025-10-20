Centric: Invertir en la Ciudad de 15 Minutos del Este

El sector inmobiliario en Costa Rica se consolida como una de las inversiones más estables y rentables, especialmente en zonas con alta demanda habitacional y comercial. En este escenario surge Centric, un desarrollo ubicado en San Pedro que introduce en el país el concepto de Ciudad de 15 Minutos, impulsado a nivel mundial por el urbanista francés Carlos Moreno.

Este modelo integra en un mismo entorno las funciones esenciales de la vida urbana: vivienda y comunidad, educación cercana, salud accesible, comercio y conveniencia, además de cultura y ocio y trabajo, todos accesibles en un lapso menor o igual a 15 minutos caminando o en bicicleta. De esta manera, se reduce la dependencia del automóvil y se asegura una mejor calidad de vida. Al vivir en Centric, cada residente aporta directamente a mitigar el cambio climático, al disminuir la movilidad en vehículo, reducir las emisiones de CO2 y adoptar un estilo de vida más sostenible y consciente con el medio ambiente.

Con un terreno de aproximadamente 31,000 m2, Centric combina vivienda, comercio, entretenimiento, oficinas y áreas verdes en un ecosistema urbano equilibrado que promueve comunidad, conveniencia y bienestar.

Accesibilidad en minutos

Uno de los grandes diferenciales de Centric es su ubicación privilegiada, que permite acceder caminando a servicios esenciales:

Universidad de Costa Rica (UCR): 10 minutos.

Automercado: 12 minutos.

UNED: 12 minutos.

Antigua Aduana: 15 minutos.

BAC: 5 minutos.

Paseo Gastronómico Barrio Escalante: 10 minutos.

Hospital Calderón Guardia: 15 minutos.

Oportunidad de Inversión en Lanzamiento

Invertir en la etapa de lanzamiento brinda beneficios únicos y respaldo sólido: Apartamentos diseñados para atender la fuerte demanda de alquiler en el Este, impulsada por la cercanía a universidades y oficinas.

Área comercial de aproximadamente 3,000 m2, que garantiza flujo constante y dinamismo económico dentro del desarrollo.

Aproximadamente 15,000 m2 de parques y plazas, que elevan el valor del proyecto y fortalecen su atractivo para inquilinos y compradores.

Comprar en un proyecto en lanzamiento significa acceder a precios más bajos y descuentos especiales, además de la posibilidad de elegir primero las mejores unidades. La prima inicial puede fraccionarse en más cuotas y el precio queda bloqueado desde la reserva. A esto se suma la plusvalía que tiende a incrementarse con el tiempo, lo que multiplica el valor de la inversión.

En un mercado cada vez más competitivo, Centric marca la diferencia al alinearse con la tendencia global de la Ciudad de 15 Minutos.

