BRANDVOICE
contenido patrocinado

Centric: Invertir en la Ciudad de 15 Minutos del Este

El proyecto en el este de San José integra vivienda, comercio y áreas verdes bajo el modelo urbano que reduce la dependencia del automóvil y eleva la calidad de vida.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Centric








CentricSector inmobiliario
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.