Carácter, equipo y visión: el liderazgo femenino que define a Grupo Montecristo

Dentro de Grupo Montecristo es notable el liderazgo que ejercen las mujeres. La equidad no es un discurso reciente ni una acción conmemorativa: forma parte de su cultura organizacional y se ha implementado a lo largo de los años con presencia femenina en todas sus estructuras.

Desde su creación, la empresa ha apostado por construir un espacio sano y propicio para el desarrollo profesional, donde el crecimiento no depende del género, sino del talento.

Marzo es el mes en que se conmemora la lucha histórica de las mujeres por la igualdad. En este contexto, el 62% de la fuerza laboral de Grupo Montecristo está compuesto por mujeres, una cifra que no responde a cuotas, sino a un proceso orgánico basado en capacidades y méritos.

“Tenemos una equidad no solamente en las juntas directivas, sino también en los comités. Pero aquí lo más importante no es si eres hombre o eres mujer, es el talento y la capacidad de la gente. En eso están basados los puestos y las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros”, indicó Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos del grupo.

Nagel es una de las caras más visibles en la estructura de la empresa, pero lejos de asumirse como una figura protagónica, se define como una pieza dentro de un engranaje colectivo, donde los logros responden al trabajo en equipo y al respaldo de personas que han marcado su trayectoria.

Su grupo de trabajo está conformado mayoritariamente por mujeres, una decisión que, según enfatiza, no responde al género, sino a criterios de confianza, capacidad y visión estratégica.

“Las escojo por su talento, por su capacidad, por su fidelidad y, sobre todo, porque son personas en las que puedo confiar. Nos ayudamos mutuamente a tomar estrategias y decisiones bien pensadas para el bien de la empresa y para el desarrollo social y económico de nuestro país”, señaló.

En su recorrido profesional también destaca el liderazgo de otras mujeres dentro de la organización, como la doctora Marisa Durman, vicepresidenta del grupo, y Marcela Porras, directora general de la División Logística.

Pero si hay una enseñanza que marcó su estilo de liderazgo fue la que recibió de Elizabeth Odio, exministra de Justicia, cuando trabajó a su lado como su viceministra.

“Me dijo: ‘Vea, Mónica, es preferible que le digan a usted que tiene mal carácter a que no tiene carácter’. Nunca me he olvidado de eso. Sean directas, sean sinceras, sean fieles, aprendan a trabajar en grupo y a tener buenas relaciones personales”.

El mensaje final de Nagel estuvo dirigido a las mujeres jóvenes que inician su vida profesional: prepararse, estudiar y confiar en sí mismas.

“Si yo tuviera que darles algún consejo, sería que estudien y aprendan lo más que puedan. Luego tienen que creer en ustedes mismas y empoderarse con conocimiento”, concluyó.