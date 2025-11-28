Bottega celebra la Navidad con sabores que se vuelven recuerdos

Esta Navidad, Bottega, la tienda enogastronómica, invita a celebrar los momentos más memorables del año a través de una colección de productos que despiertan emociones, evocan la calidez del hogar y celebran la unión familiar.

Bajo el lema “Sabores que se vuelven recuerdos”, la marca presenta su nuevo catálogo navideño, en el que el panettone se convierte en el protagonista de una temporada llena de tradición, sabor y experiencias significativas.

Esta temporada, Bottega ofrece 23 variedades de panettone, cuidadosamente seleccionadas para combinar la herencia italiana con los gustos contemporáneos de las familias costarricenses.

Desde el clásico panettone tradicional, que evoca los sabores de la Navidad de antaño, hasta innovaciones como el Panettone chocolate estilo Dubái, relleno de crema de pistacho, glaseado de cacao y crujiente kadayif, cada variedad cuenta una historia única y deliciosa.

“Cada panettone es un puente entre generaciones; un sabor que nos conecta con recuerdos de infancia, con los aromas del hogar y las celebraciones que compartimos”, comenta el equipo de Bottega. “Más allá de la nostalgia, queremos inspirar a nuestros clientes a crear nuevos recuerdos alrededor de la mesa.”

Entre las novedades también destaca el Panettone libre de gluten de pistacho, pensado para quienes buscan disfrutar sin restricciones, reafirmando el compromiso de Bottega con la inclusión y la experiencia gourmet accesible para todos los gustos y estilos de vida.

Además de su línea de panettones, Bottega presenta su colección de 17 canastas de temporada, diseñadas para transformar el acto de regalar en una experiencia con sentido.

Cada canasta —como la Aperitivo, Spritz, Dulce Encuentro, Sabores del Mundo o Gluten Free— se compone de productos premium que reflejan gratitud, cercanía y autenticidad.

“Queremos que las empresas y nuestros clientes vean cada canasta no como un simple obsequio, sino como una oportunidad para crear vínculos reales y transmitir aprecio. Cada detalle está pensado para emocionar y dejar una huella en quien la recibe”. — Sofía Poma-Murialdo, Gerente de Mercadeo & Relaciones Corporativas de Alpiste.

Por su parte, el esperado catálogo navideño 2025 de Bottega se centra en una idea poderosa: crear y celebrar recuerdos a través de los sabores. Panettones, chocolates, turrones, vinos, licores y productos gourmet se combinan para acompañar los instantes más importantes de las fiestas.

“Queremos invitar a las familias a reunirse, conversar y compartir historias alrededor de nuestros productos, porque creemos que cada sabor tiene una historia que contar”, señala Poma-Murialdo.

Este año destacan productos que invitan a la conversación y la convivencia, como la Torta de chocolate rellena de crema de avellanas, la Caja de galletas surtidas de lata, galletas de café o las Galletas veganas rellenas de crema de Gianduia.

También se celebra el regreso de Pernigotti, la icónica marca italiana de chocolates y turrones, junto con los nuevos pestos Filippo Berio de trufa, albahaca vegana y tomate deshidratado.

Expansión con esencia: más cerca de los hogares costarricenses

El 2025 ha sido un año de expansión y cercanía para Bottega. En marzo se inauguró la tercera tienda en Heredia, Santa Verde, y en noviembre abrió sus puertas en Tamarindo, la primera fuera del Gran Área Metropolitana.

“Cada apertura representa la oportunidad de compartir nuestra pasión por los sabores con historia y de acercarnos a más hogares, manteniendo siempre nuestra esencia acogedora y nuestro servicio personalizado”, destaca Sofia.

Visitar una tienda Bottega es vivir la Navidad a través de los sentidos. Sus espacios están diseñados para transmitir calidez, alegría y celebración. Los clientes son recibidos por un equipo que los asesora con dedicación, ayudándolos a encontrar ese detalle perfecto que conecta con sus emociones y gustos personales.

“Queremos que cuando piensen en Bottega, nuestros clientes recuerden un momento feliz: una sonrisa, un aroma, un sabor compartido. Porque cada bocado y cada brindis pueden convertirse en un recuerdo inolvidable” finalizó Sofia Poma-Murialdo.

Acerca de Bottega

Bottega, parte de ALPISTE, es una tienda gourmet que celebra los sabores del mundo a través de productos de alta calidad, cuidadosamente seleccionados para acompañar los momentos más especiales. Con tres tiendas en funcionamiento y una cuarta inaugurada este mes de noviembre, Bottega reafirma su esencia como un espacio donde cada visita se transforma en una experiencia sensorial y emocional única.