Borja Vilaseca llega a Costa Rica con Mentes Expertas para hablar sobre ego y transformación personal

El español ofrecerá el 16 de marzo en el CIC ANDE una conferencia sobre autoconocimiento, heridas emocionales y cómo dejar atrás el victimismo.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Mentes Expertas

Borja VilasecaMentes Expertas
