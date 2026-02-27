Borja Vilaseca llega a Costa Rica con Mentes Expertas para hablar sobre ego y transformación personal

El referente en desarrollo personal, Borja Vilaseca, vendrá a Costa Rica por primera vez para impartir una conferencia en el CIC ANDE en el próximo Mentes Expertas, que se realizará el lunes 16 de marzo a las 7 p.m.

“Encantado de conocerme: claves para transformar nuestra vida” es el nombre de la charla que impartirá el conferencista español al público costarricense, en la que, de una forma cercana, empática y también divertida, invita a realizar una introspección para identificar heridas, creencias limitantes y sombras que impiden conectar con la paz interior.

“Hoy vivimos una epidemia de enfermedad mental que se traduce en estrés, ansiedad y depresión. Como es la norma, ni siquiera la cuestionamos”, afirmó Vilaseca.

Según explicó, muchas personas caen en el victimismo sin comprender el origen de su malestar.

“Nos victimizamos, decimos ‘qué injusta es la vida, ¿por qué a mí?’, pero no entendemos cómo funciona nuestro ego ni cómo nuestra mente puede llegar a manipularnos”, agregó.

Durante dos horas, Borja Vilaseca combinará humor y autoconocimiento para invitar al público a reflexionar sobre el ego y la gestión emocional. (MENTES EXPERTAS/MENTES EXPERTAS)

En ese sentido, detalló que durante el encuentro profundizará en claves de autoconocimiento para que los asistentes comprendan qué depende realmente de ellos para iniciar un proceso de sanación y transformación personal.

La idea, según indicó, es despertar y salir de ese “letargo” que impide alcanzar la verdadera esencia de cada persona. Durante dos horas, los asistentes podrán ponerse en sintonía con el conferencista y llevarse herramientas prácticas para conocerse mejor y gestionarse emocionalmente.

“Se van a llevar herramientas prácticas para conocerse, para gestionarse emocionalmente y aprovechar la vida para seguir creciendo y evolucionando”, añadió.

Vilaseca adelantó que en el escenario no faltarán las risas. Su propuesta es reírse del ego y hacerlo a través del eneagrama, modelo que describe nueve tipos de personalidad y que él mismo interpretará, permitiendo que los asistentes se identifiquen con sus patrones y comprendan de dónde nace su sufrimiento.

“Extirpamos de raíz el victimismo. Las personas difícilmente van a volver a caer en la queja o la culpa. Van a mirarse al espejo con honestidad radical, entender por qué tropiezan siempre con la misma piedra y por qué atraen el mismo tipo de experiencias”, afirmó.

También aseguró que uno de los grandes aprendizajes será comprender que la felicidad no depende de factores externos.

“La felicidad está en nuestro interior, lo que pasa es que, como no hay educación emocional ni espiritual, muy pocas personas saben ser felices con lo que tienen”, sostuvo.

El conferencista reconoció que su mensaje va dirigido especialmente a quienes están cansados de sufrir o han atravesado una crisis existencial y desean un cambio profundo.

Borja Vilaseca combinará introspección y humor en su conferencia para invitar al público a reflexionar. (MENTES EXPERTAS/MENTES EXPERTAS)

Las entradas para asistir a su presentación en Costa Rica están disponibles a través de eticket.cr y los boletos van desde los ₡28.000. Vilaseca será el tercer ponente de Mentes Expertas que visita el país, tras las presentaciones de Víctor Küppers y Marian Rojas Estapé.

Con más de 20 años dedicados al autoconocimiento y la educación emocional, Borja Vilaseca es escritor, conferencista, profesor y emprendedor social. Ha impulsado distintos proyectos formativos y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en desarrollo personal en el ámbito hispanohablante.