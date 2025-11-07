BRANDVOICE
contenido patrocinado

BN lanza tarjeta con beneficios médicos para cuidar la salud de sus clientes

La nueva BN Débito Salud Mastercard ofrece chequeos médicos, membresías y descuentos en servicios de la Clínica Bíblica para promover una vida más saludable.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Banco Nacional

BradVoice







Banco NacionalMastercardClínica BíblicaSaludVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.