BCR: Premiado internacionalmente por su liderazgo en movilidad sostenible y productos digitales

Movilidad Sostenible premiada en Londres. Dos millones de personas de 11 líneas de buses no tienen que portar efectivo para utilizar los buses del Gran Área Metropolitana, la iniciativa de pago electrónico, liderada por diversas Instituciones del país y con el impulso decidido del Banco de Costa Rica, transforma la manera en que las comunidades acceden al transporte público.

Esta implementación que contó con la colaboración de Mastercard, recibió el Best Smart Ticketing Programme – Between 200k and 1M Daily Journeys en los Transpor Ticketing Global Awards 2025, que reunió en Londres a los principales actores globales del sector transporte y Tecnología.

“El proyecto es un testimonio de la dedicación del equipo y de nuestra visión a largo plazo para crear un futuro más sostenible y justo. En el BCR creemos que el transporte público eficiente y accesible es clave para el desarrollo de ciudades más inclusivas” — Julio César Trejos, Gerente General a.i. BCR.

PREMIO BCR (CORTESÍA/BCR)

Para este 2025 el servicio estará implementado al 100% en los autobuses de San José y se continuará con el despliegue las demás comunidades del GAM. Este avance viene acompañado de una tarjeta prepago que permitirá que las personas no bancarizadas también puedan tener acceso a la conveniencia y seguridad que brinda el pago electrónico en el transporte público.

Premios Innovadores Financieros en las Américas condecora el proceso 100% digital para solicitud de productos

El BCR fue el gran ganador de la edición 2025 de los Premios Innovadores Financieros en las Américas, en la categoría Transformación Digital, denominación Platino, con una iniciativa que revoluciona la forma de vender los productos de cuentas de ahorro, tarjetas de débito y de crédito, transformando la experiencia del cliente a través de un proceso de solicitud de productos 100% digital.

PREMIO BCR (CORTESÍA/BCR)

Esta propuesta permite a los clientes obtener productos digitales en tan solo unos minutos, desde la comodidad del lugar donde se encuentren y a través de una experiencia única y amigable con el planeta, en un proceso que, al ser digital de inicio a fin, contribuye con la disminución de la huella de carbono.

“En el BCR estamos cambiando la forma de hacer las cosas, con gran orgullo nos convertimos en el primer Banco público del país en ofrecer a las personas la facilidad de obtener su cuenta de ahorros en cuestión de minutos con una experiencia de usuario moderna, intuitiva y segura”, aseguró Trejos.

El acto de premiación se llevó a cabo en el Fintech Américas Miami, la Conferencia Bancaria, Financiera y de Seguros más Importante en América Latina, donde se reúnen los principales exponentes de la industria para compartir ideas, explorar innovaciones y desarrollos que están dando forma al futuro.

PREMIO BCR (CORTESÍA/BCR)

Los premios evidencian el esfuerzo del BCR por llevar los servicios bancarios a toda la población, simplificar los procesos e impulsar la sostenibilidad en el país, otra muestra es el apoyo a la disminución del uso de efectivo.

Principales impulsores del Programa L

El Programa Libre de Efectivo tiene como objetivo lograr que todas las empresas y entidades reduzcan al máximo el uso del efectivo maximizando el uso de medios digitales para realizar transacciones de cobro y pago.

El BCR es la entidad que más instituciones ha acreditado dentro de este Programa. A la fecha el Banco ha asesorado en su proceso de certificación a 44 empresas privadas e instituciones públicas de todo el país.

A través de sus ejecutivos expertos el BCR insta a sus clientes a iniciar el proceso de certificación, optimizando de mejor manera sus gestiones de recaudación o bien pagos, sobre los servicios brindados y recibidos.

El pago electrónico en buses, los productos 100% digitales y la asesoría para la Certificación L, materializan el firme compromiso del BCR en generar un impacto positivo social, económico y ambiental.