Banco Promerica premia tus compras de fin de año con la promoción “Comprá con Promerica, ganá y elegí Audi o Cash”

Con la llegada de la temporada de fin de año, Banco Promerica presenta una de sus promociones más esperadas: “Comprá con Promerica, Ganá y Elegí Audi o Cash”, una iniciativa diseñada para premiar la fidelidad de sus clientes y dar oportunidades a quienes utilicen sus tarjetas de crédito o débito para sus compras navideñas o paguen su marchamo 2026 a través del banco.

La promoción estará vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, y otorgará a una persona ganadora la posibilidad de elegir entre un Audi Q6 SUV e-tron 2026 o ₡33 millones en efectivo, depositados directamente en una cuenta de Banco Promerica.

“Queremos que esta temporada premie la fidelidad de nuestros clientes y que más personas se sumen a vivir la experiencia Promerica. Con ‘Audi o Cash’, cada compra y cada pago de marchamo se convierten en una posibilidad de ganar un gran premio que se adapta al gusto y las prioridades de la persona ganadora”, expresó Bernal Alfaro, Director de Banca de Personas de Banco Promerica.

Una tómbola con más oportunidades para ganar

Durante la vigencia de la promoción, las compras y pagos realizados con Banco Promerica se transforman en acciones que los clientes pueden activar semanalmente en la Tómbola Promerica.

Además del gran premio final, los participantes podrán optar por:

8 sorteos semanales de un iPhone 17 .

de un . 300 premios instantáneos, disponibles desde el inicio de la promoción.

Por cada compra mínima de ₡15.000 (o su equivalente en dólares) con tarjetas de crédito o débito Promerica, se acumula una acción. Y para quienes paguen el marchamo 2026 con el banco, se suman dos acciones adicionales por cada ₡15.000 del monto total.

Cada semana, los participantes reciben un correo para activar sus acciones y decidir si jugarlas todas a la vez o distribuirlas para aumentar las probabilidades de ganar. También pueden consultar la dinámica de la promoción a través del sitio oficial www.promerica.fi.cr

Pagar el marchamo con ventajas exclusivas

Banco Promerica también busca facilitar el pago del marchamo 2026 mediante un beneficio exclusivo para sus tarjetahabientes de crédito: financiamiento sin intereses ni comisión en plazos de 3, 4, 6, 9 o 12 meses.

Esta facilidad está disponible en todos los canales del banco y durante el periodo oficial de cobro. También es posible pagar con débito, en efectivo o utilizando puntos/millas no asociadas a aerolíneas. Aunque estas modalidades no incluyen financiamiento, sí acumulan acciones para participar en la promoción.

Los tarjetahabientes pueden pagar su marchamo de forma 100% digital y financiarlo si así lo desean a través del sitio web oficial. Adicionalmente, los clientes pueden elegir recibirlo a domicilio por un costo adicional o retirarlo gratuitamente en cualquier sucursal del banco.

Una promoción abierta para todos

Incluso quienes aún no son clientes de Banco Promerica pueden participar. Basta con pagar el marchamo 2026 en las sucursales, kioscos o canales digitales del banco. Por cada ₡15.000 del monto cancelado, también recibirán dos acciones para la tómbola, los sorteos semanales y los premios instantáneos.

Los pagos pueden realizarse con tarjetas VISA o Mastercard de cualquier banco, o en efectivo. No obstante, las opciones de financiamiento sin intereses sí son exclusivas para tarjetahabientes de crédito Promerica.

Más información y reglamento

Para conocer todos los detalles de la promoción, activar acciones y consultar el reglamento completo, podés visitar: www.promerica.fi.cr