Banco Promerica fortalece “Protagonistas” para potenciar el desarrollo de profesionales y empresarias líderes en Costa Rica

Banco Promerica Costa Rica presenta una nueva etapa de Protagonistas, un ecosistema que integra aprendizaje, mentoría, comunidad, visibilidad, redes clave y soluciones financieras para fortalecer el liderazgo y desarrollo de profesionales y empresarias.

La evolución del programa parte de la visión de reconocer el potencial de las personas que forman parte del programa y acercarle recursos que fortalezcan sus capacidades, amplíen sus vínculos y le permitan avanzar en sus proyectos. Bajo esta premisa, el financiamiento forma parte de una propuesta más amplia, orientada a conectar, preparar y visibilizar a líderes que generan impacto en sus empresas, familias y comunidades.

En ese contexto, los datos evidencian la necesidad de seguir impulsando el desarrollo económico femenino. De acuerdo con el IV Informe de Brechas entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el 91,1% de las mujeres mantiene sus obligaciones crediticias al día, frente al 89,4% de los hombres. Sin embargo, concentran el 45,7% del total de créditos otorgados en el país. Estas cifras reflejan la importancia de ampliar el acceso a recursos que impulsen su autonomía, estabilidad y proyección empresarial.

Banco Promerica presenta la nueva etapa de “Protagonistas” para acompañar el crecimiento personal y empresarial de mujeres.

El propósito

El programa, que nació en 2021 como una iniciativa que se extiende a lo largo de Grupo Promerica, busca fortalecer personas que ya lideran, emprenden o se proyectan a hacerlo, mediante espacios que les permitan transformar y hacer crecer sus vidas y negocios. Su valor está en reconocer su potencial y acompañarlas hacia un rol más visible, estratégico y sostenible. Bajo esta visión, Protagonistas responde a una convicción central de la marca: Promerica crece cuando sus clientes y comunidades crecen.

Para lograrlo, Protagonistas cumple tres funciones integrales: como Catalizador de Oportunidades, conecta a las participantes con conocimiento, comunidad, redes de apoyo, mentoría y soluciones financieras; como Aliado en el Crecimiento, acompaña su desarrollo empresarial y profesional con asesoría y espacios de aprendizaje; y como Plataforma de Visibilidad, promueve el reconocimiento de aquellas que generan impacto en sus empresas, sectores y comunidades.

Como parte de esta propuesta, Banco Promerica pone a disposición de pymes lideradas por empresarias una oferta financiera para inversión, capital de trabajo, cancelación de pasivos productivos, encadenamientos, vivienda productiva y acceso a avales cuando requieran respaldo adicional. Este componente complementa los espacios de formación, conexión y exposición que integran Protagonistas.

“Protagonistas” integra comunidad, aprendizaje y soluciones financieras para fortalecer a las pymes lideradas por empresarias.

La oferta está dirigida a pymes lideradas por emprendedoras y empresarias, incluyendo empresas donde al menos el 51% de la propiedad accionaria esté en manos de ejecutivas. Contempla condiciones flexibles, prioridad en el análisis de solicitudes y apoyo empresarial para fortalecer la recuperación, estabilidad y avance de sus actividades productivas.

“En Banco Promerica creemos en el enorme potencial de las emprendedoras, empresarias y profesionales para transformar sus comunidades, impulsar negocios y generar desarrollo económico. Con Protagonistas queremos fortalecer una comunidad que las conecte entre sí, les abra espacios de aprendizaje, asesoría y visibilidad, y les acerque soluciones, incluidas las financieras, para que puedan avanzar en su desarrollo y ampliar su impacto. Queremos estar presentes en cada etapa de ese proceso”, afirmó Marianne Hütt, directora de Mercadeo de Banco Promerica Costa Rica.

Historias que reflejan el impacto

El alcance de Protagonistas se refleja en la experiencia de empresarias que han encontrado en Banco Promerica un aliado para impulsar sus proyectos, fortalecer sus capacidades y dar mayor proyección a sus negocios.

“A través de Protagonistas, Promerica ha impulsado mi empresa de más formas de las que pensé. Me ha ayudado a transicionar de emprendimiento a empresa, acceder a soluciones de pago sencillas de utilizar, participar en ferias de emprendimiento y visibilizar mi marca en una campaña regional”, destacó Ximena Esquivel, fundadora de Ximena Esquivel Joyería.

Una oportunidad para seguir creciendo

El dinamismo del liderazgo femenino en el país refuerza la importancia de crear espacios que conecten a más profesionales con conocimiento, comunidad, asesoría y acceso a soluciones que respondan a sus distintas etapas personal, integral y empresarial.

Con esta nueva etapa de Protagonistas, Banco Promerica reafirma su compromiso con el desarrollo empresarial, el liderazgo femenino y la generación de condiciones que permitan a más profesionales contribuir al crecimiento económico y social de Costa Rica. La iniciativa integra comunidad, aprendizaje, visibilidad, redes clave y soluciones financieras bajo una misma visión: acompañar el potencial de cada participante para que pueda crecer, liderar y generar impacto. Las personas interesadas en conocer más sobre el programa pueden visitar este enlace .