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Banco Promerica fortalece “Protagonistas” para potenciar el desarrollo de profesionales y empresarias líderes en Costa Rica

La nueva etapa del programa Protagonistas consolida un ecosistema de crecimiento para empresarias y profesionales líderes, que integra comunidad, aprendizaje, visibilidad, redes clave y soluciones financieras para impulsar sus metas personales y empresariales.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BANCO PROMeRICA








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