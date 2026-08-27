BRANDVOICE
contenido patrocinado

Las historias y rostros que dinamizan las letras costarricenses en la Feria Internacional del Libro 2026

Autores emergentes, sellos independientes y casas editoriales de gran trayectoria convergen en la Antigua Aduana para enriquecer el panorama literario del país.

Por Alejandro Monge

Presentado por: PRINTEA








literatura costarricenseeditoriales costarricensesFeria Internacional del Libro Costa Rica 2026Printea
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.