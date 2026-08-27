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BCR e INVU firman convenio marco para impulsar el desarrollo de proyectos de vivienda en Costa Rica

La alianza permitirá utilizar la figura de fideicomiso del BCR como vehículo para la construcción, financiamiento y desarrollo de proyectos habitacionales

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: BCR

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