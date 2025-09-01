Banco Popular lanza Tarjeta BP PETS: un homenaje financiero a los compañeros más leales de la familia

Las mascotas ya no son solo animales de compañía: son parte esencial de muchas familias costarricenses. Nos brindan alegría, paz y amor incondicional. En reconocimiento a ese vínculo especial, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y VISA presentan la nueva Tarjeta BP PETS, disponible en versiones de débito y crédito, diseñada especialmente para quienes comparten su vida con sus mascotas.

Nueva Tarjeta BP PETS

Esta tarjeta, respaldada por la marca VISA, responde a la creciente tendencia de bienestar animal y a las nuevas dinámicas familiares, donde los animales de compañía ocupan un lugar protagónico. El producto ofrece una herramienta financiera con beneficios reales, exclusivos y pensados para acompañar el cuidado y disfrute de estos fieles compañeros.

“Entendemos que las familias también están compuestas por esos seres que nos acompañan cada día y que merecen nuestro mayor cuidado: las mascotas. Nuestra nueva tarjeta es reflejo de ese compromiso social que evoluciona con las personas, que reconoce sus afectos y ofrece soluciones acordes a sus necesidades reales. Las mascotas nos regalan su amor más puro, y nosotros también queremos darles lo mejor. Esta tarjeta nace desde el corazón del Banco que siempre piensa en sus clientes y en toda la familia”. — Gina Carvajal Vega, Gerente General del Banco Popular.

DOS MODALIDADES Copiado!

Más que una tarjeta, BP PETS es un símbolo del vínculo afectivo entre las personas y sus animales, con un diseño visual distintivo y una estructura de beneficios que va desde promociones en comercios aliados hasta campañas de concientización sobre tenencia responsable. La tarjeta está disponible en dos modalidades:

Tarjeta de Débito BP PETS Copiado!

Incluye descuentos permanentes en comercios aliados.

Asociada a una cuenta de ahorro voluntario en colones.

Facilita la reserva de fondos exclusivos para gastos veterinarios, de alimentación, accesorios, grooming , emergencias, entre otros.

Tarjeta de Crédito BP PETS Copiado!

Incluye planes de lealtad: Tasa Cero para gastos veterinarios, Puntos BP, Minicuotas, asistencia gratuita inicial y promociones diferenciales.

Permite a los clientes financiar productos y servicios para sus mascotas con condiciones preferenciales.

SEGURIDAD Y BENEFICIOS COMERCIALES Copiado!

Además de ofrecer beneficios diseñados especialmente para dueños y sus mascotas, las tarjetas de débito y crédito BP PETS incorporan funcionalidades modernas que permiten realizar pagos con rapidez, flexibilidad y total seguridad, gracias a la tecnología sin contacto de VISA.

Asimismo, brindan la posibilidad de efectuar compras tanto en línea como en puntos físicos de forma protegida. Adicionalmente, estas tarjetas pueden integrarse a Google Wallet o Apple Wallet, según el dispositivo del cliente, lo que facilita una experiencia de pago digital más cómoda y eficiente.

La nueva BP Pets ofrece beneficios diferenciados en comercios especializados y las funcionalidades de seguridad, flexibilidad y confiabilidad que brinda la tecnología VISA. (Cortesía/Cortesía)

Las personas que adquieran la tarjeta podrán disfrutar de descuentos exclusivos en comercios aliados como:

Balance y Nutrisource : 20% en alimentos para mascotas.

: 20% en alimentos para mascotas. EPA : 10% en productos para el cuidado de mascotas.

: 10% en productos para el cuidado de mascotas. El Establo : 10% en servicios veterinarios.

: 10% en servicios veterinarios. Alta Loma : 10% en espacios conmemorativos.

: 10% en espacios conmemorativos. Pops, Barf & Co, Rancho Samaná y el Hotel El Hidrante, entre otros.

Además, la tarjeta cuenta con el respaldo solidario de la Fundación Asís, que promueve procesos de adopción y bienestar animal, fortaleciendo así el compromiso del Banco con las causas sociales.

La Tarjeta BP PETS puede solicitarse a través de:

Sitio web: www.bancopopular.fi.cr

Oficinas comerciales del Banco Popular

Call Center de Tarjetas: 800-257-0422

Con la Tarjeta BP PETS, el Banco Popular reafirma su vocación como el banco que acompaña la vida de las personas en cada una de sus etapas, afectos y prioridades.