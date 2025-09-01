Banco Popular lanza Tarjeta BP PETS: un homenaje financiero a los compañeros más leales de la familia

Presentado por: Banco Popular
Las mascotas ya no son solo animales de compañía: son parte esencial de muchas familias costarricenses. Nos brindan alegría, paz y amor incondicional. En reconocimiento a ese vínculo especial, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y VISA presentan la nueva Tarjeta BP PETS, disponible en versiones de débito y crédito, diseñada especialmente para quienes comparten su vida con sus mascotas.
Esta tarjeta, respaldada por la marca VISA, responde a la creciente tendencia de bienestar animal y a las nuevas dinámicas familiares, donde los animales de compañía ocupan un lugar protagónico. El producto ofrece una herramienta financiera con beneficios reales, exclusivos y pensados para acompañar el cuidado y disfrute de estos fieles compañeros.
“Entendemos que las familias también están compuestas por esos seres que nos acompañan cada día y que merecen nuestro mayor cuidado: las mascotas. Nuestra nueva tarjeta es reflejo de ese compromiso social que evoluciona con las personas, que reconoce sus afectos y ofrece soluciones acordes a sus necesidades reales. Las mascotas nos regalan su amor más puro, y nosotros también queremos darles lo mejor. Esta tarjeta nace desde el corazón del Banco que siempre piensa en sus clientes y en toda la familia”.— Gina Carvajal Vega, Gerente General del Banco Popular.
DOS MODALIDADES
Más que una tarjeta, BP PETS es un símbolo del vínculo afectivo entre las personas y sus animales, con un diseño visual distintivo y una estructura de beneficios que va desde promociones en comercios aliados hasta campañas de concientización sobre tenencia responsable. La tarjeta está disponible en dos modalidades:
Tarjeta de Débito BP PETS
- Incluye descuentos permanentes en comercios aliados.
- Asociada a una cuenta de ahorro voluntario en colones.
- Facilita la reserva de fondos exclusivos para gastos veterinarios, de alimentación, accesorios, grooming, emergencias, entre otros.
- Incluye descuentos permanentes en comercios aliados.
Tarjeta de Crédito BP PETS
- Incluye planes de lealtad: Tasa Cero para gastos veterinarios, Puntos BP, Minicuotas, asistencia gratuita inicial y promociones diferenciales.
- Permite a los clientes financiar productos y servicios para sus mascotas con condiciones preferenciales.
SEGURIDAD Y BENEFICIOS COMERCIALES
Además de ofrecer beneficios diseñados especialmente para dueños y sus mascotas, las tarjetas de débito y crédito BP PETS incorporan funcionalidades modernas que permiten realizar pagos con rapidez, flexibilidad y total seguridad, gracias a la tecnología sin contacto de VISA.
Asimismo, brindan la posibilidad de efectuar compras tanto en línea como en puntos físicos de forma protegida. Adicionalmente, estas tarjetas pueden integrarse a Google Wallet o Apple Wallet, según el dispositivo del cliente, lo que facilita una experiencia de pago digital más cómoda y eficiente.
Las personas que adquieran la tarjeta podrán disfrutar de descuentos exclusivos en comercios aliados como:
- Balance y Nutrisource: 20% en alimentos para mascotas.
- EPA: 10% en productos para el cuidado de mascotas.
- El Establo: 10% en servicios veterinarios.
- Alta Loma: 10% en espacios conmemorativos.
- Pops, Barf & Co, Rancho Samaná y el Hotel El Hidrante, entre otros.
Además, la tarjeta cuenta con el respaldo solidario de la Fundación Asís, que promueve procesos de adopción y bienestar animal, fortaleciendo así el compromiso del Banco con las causas sociales.
La Tarjeta BP PETS puede solicitarse a través de:
- Sitio web: www.bancopopular.fi.cr
- Oficinas comerciales del Banco Popular
- Call Center de Tarjetas: 800-257-0422
Con la Tarjeta BP PETS, el Banco Popular reafirma su vocación como el banco que acompaña la vida de las personas en cada una de sus etapas, afectos y prioridades.
Para
BRAND VOICE es la unidad de generación de ideas y contenidos de GRUPO NACIÓN para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por Brand Voice.