A partir del 2026, Nosara, el sexto distrito del cantón de Nicoya, en Guanacaste, cuenta con un nuevo centro de negocios de BAC, el cual se enfocará principalmente en ofrecer soluciones financieras que impulsen el desarrollo de la comunidad.

BAC impulsa el desarrollo económico de Nosara con apertura de nuevo centro de negocios

Este espacio está diseñado para atender de forma integral las necesidades financieras de personas, emprendedores, pymes y empresas, tanto nacionales como extranjeras de la zona.

“En los últimos años, Nosara se ha consolidado como un punto neurálgico para la inversión inmobiliaria y el desarrollo de proyectos vinculados al turismo sostenible, atrayendo tanto a inversionistas nacionales como internacionales. Este dinamismo económico ha impulsado la llegada de nuevos emprendimientos, desarrollos residenciales y comerciales. En este contexto, la presencia de BAC a través de su nuevo centro de negocios responde a la necesidad de ofrecer soluciones financieras especializadas, que acompañen este desarrollo y fortalezcan el ecosistema productivo de la zona”, comentó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

BAC El Presidente Ejecutivo del BAC, Federico Odio, estuvo presente en el evento.

Un centro enfocado en soluciones de negocio

El nuevo centro de negocios en Nosara, cuya inversión ascendió a $1,3 millones, cuenta con una infraestructura de 180 metros cuadrados con posibilidad de ampliación futura a 50 metros cuadrados adicionales. El edificio está diseñado bajo los criterios de accesibilidad, cumpliendo la Ley 7600, e incorpora herramientas de atención inclusiva como Sara y Lazarillo, para personas con discapacidad auditiva y visual.

Entre los servicios que este centro de negocios pone a disposición están aperturas de cuentas para empresas y sus colaboradores, líneas de créditos enfocadas en pymes (a través del Sistema de Banca para el Desarrollo), presencia de ejecutivos especializados en todos los segmentos de clientes, ATM para dispensación, depósitos y pagos, y sala de reuniones para atención empresarial, entre otros.

Adicionalmente, cuenta con un cargador para vehículos eléctricos, como parte del compromiso de BAC con la movilidad sostenible. Nosara se integra a la Ruta Eléctrica BAC, que hoy suma 36 estaciones de carga distribuidas en todo el país, facilitando el uso de vehículos eléctricos en una zona de alto dinamismo turístico.

Este local, en el que laborarán cinco personas residentes de la comunidad, tendrá un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.