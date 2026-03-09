BAC coloca $350 millones a través de diferentes productos financieros diseñados para mujeres

Durante el 2025, BAC colocó cerca de $85 millones en productos financieros dirigidos a mujeres, con lo que el saldo de financiamiento a esta fecha ya supera los $350 millones, recursos que se han utilizado para impulsar emprendimientos, pymes y propósitos personales y avanzar aún más en el cierre de brechas de género.

Esto fue posible a través de diferentes soluciones promovidas por la estrategia de sostenibilidad BAC y su programa de banca con enfoque de género: Mujeres BAC. Entre las iniciativas que contribuyeron a dicha colocación están el crédito Avales Mujeres, el Sistema Banca para el Desarrollo con enfoque mujer, créditos preaprobados mujer y préstamos para pymes liderados por mujeres.

Otras acciones como la ampliación a todo el país de soluciones financieras como Avales Mujeres, dirigida a mipymes, y los créditos preaprobados para esta población, contribuyeron a que más mujeres tuvieran acceso a oportunidades y a reducir aún más las brechas de género.

Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Una de las brechas de género que aún persiste es el acceso de las mujeres a créditos, lo cual está relacionado en su mayoría con no poder comprobar ingresos o con que los ingresos reportados no fueron suficientes para hacer frente a la deuda solicitada. Por eso, en BAC, nos hemos enfocado en crear productos de alto impacto, diseñados especialmente para esta población, a partir de un análisis previo de las condiciones reales, con el fin de promover su inclusión financiera y desarrollo", comentó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

365M: equidad todos los días

BAC dio a conocer estos y otros resultados durante el evento de conmemoración del Día Internacional de la Mujer 365M: equidad todos los días, en el cual el tema central fue concientizar sobre el cierre de brechas de género que aún persisten, y reafirmar el compromiso del banco con la equidad y con eliminar las desigualdades en áreas como: trabajo, dinero, seguridad, familia y negocios, en los cuales la banca está llamada a ser agente de cambio.

Andrea Prado, profesora plena de INCAE Business School, ofreció una clase magistral centrada no en negocios, sino en la sobrecarga del cuido que enfrentan muchas mujeres, tema que abordó también desde su experiencia personal como cuidadora de sus padres. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El evento dejó de manifiesto tres brechas que están estrechamente vinculadas con el sistema financiero:

Trabajo doméstico y cuido: las mujeres dedican 34 horas semanales a estas labores, en contraste con las 15 horas semanales dedicadas por los hombres.

las mujeres dedican 34 horas semanales a estas labores, en contraste con las 15 horas semanales dedicadas por los hombres. Carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y habilidades del futuro: solo el 29% de las mujeres participan en carreras y formación STEM.

solo el 29% de las mujeres participan en carreras y formación STEM. Brecha climática: Para el 2050, 158 millones de mujeres estarán en condición de pobreza extrema, debido a la crisis climática, según ONU, 2024.

De izquierda a derecha: Rosa Vásquez, socia fundadora de la organización sin fines de lucro Ruta del Clima; Wendy Pinnock, activista y conferencista; y Marcela Chacón, directora global para Relaciones con Naciones Unidas y Asuntos Globales de Bayer, participaron en el panel de BAC 360, donde abordaron las brechas de género, el cambio climático y los retos hacia el futuro. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Para abordar estos temas, se contó con la participación de los expertos: Luis Bermúdez, jefe de la Oficina Nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés); Marcela Chacón, directora Global para Relaciones con Naciones Unidas y Asuntos Globales de Bayer; Andrea Prado, profesora Plena de INCAE Business School; Wendy Pinnock, activista y conferencista y Rosa Vásquez, socia fundadora y miembro directiva de la organización sin fines de lucro Ruta del Clima.

Cerrar brechas a través del conocimiento

Por otra parte, 720 mujeres recibieron capacitaciones en liderazgo, equidad salarial y mayor acceso a empleo, mediante eventos de networking como Conmemoración del 8M en San José y Liberia, Congreso Mujeres BAC, la Primera Jornada de Mujeres Ganaderas en la Región Chorotega —en conjunto con organizaciones de sector público y cooperación internacional—, y la Charla del Día de la Mujer Rural.

(Lilly Arce/Lilly Arce)

“En BAC estamos convencidos de que cuando una mujer prospera, todo se transforma a su alrededor. Por eso, uno de los frentes en los que trabajamos arduamente durante el 2025 fue el tema de capacitaciones. Otro de los grandes logros del año anterior fue la graduación de 19 mujeres, a través de la Academia Mujeres BAC, la cual impulsó capacidades empresariales y de liderazgo, tecnología, plataformas digitales e inteligencia artificial”, añadió Moreno.

La Academia Mujeres BAC está diseñada para impulsar capacidades empresariales y de liderazgo y, para lograrlo, las participantes reciben herramientas esenciales en tecnología, plataformas digitales y contenidos sobre IA.

Finalmente, otro de los grandes proyectos impulsados durante el 2025 fue los Mercaditos Mujeres BAC que impactaron a más de 400 mujeres fuera y dentro de la GAM, que vieron en esta iniciativa una ventana de oportunidad para poder comercializar sus productos tanto en los mercaditos realizados en sucursales como en eventos externos.

En línea con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el evento contó con un mercadito de pymes lideradas por mujeres, una iniciativa habitual en las actividades organizadas por BAC. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además de las soluciones financieras con enfoque de género, otra de las iniciativas con las que la entidad financiera promueve el cierre de brechas son las capacitaciones. En el 2025, Mujeres BAC capacitó a más de 22.700 mujeres en temas como inclusión y educación financiera, negocios y tecnología.

BAC 365M Alta B

Promover el talento y liderazgo femenino

A nivel interno, BAC también impulsa acciones afirmativas que promueven la equidad de género y el empoderamiento de sus colaboradoras.

Actualmente, de las 574 personas colaboradoras en puestos de liderazgo, 297 son mujeres (51,7%) y 277 son hombres (48.3%).

Esto ha sido posible gracias a iniciativas como la Especialización de Liderazgo Femenino, dirigida a colaboradoras del banco que buscan fortalecer su trayectoria interna, a través de mentorías, acompañamiento de personas líderes y sesiones formativas.

Consciente de que una de las brechas estructurales que limitan el desarrollo de la mujer es el cuido infantil no remunerado, la organización creó BACuida, una red de cuido que funciona bajo un modelo de copago solidario entre la colaboradora y otras áreas del banco. Del 2018 al 2025 125 personas colaboradoras gozaron de este beneficio, de las cuales 99% son mujeres, impactando directamente a 146 niñas y niños.

Acerca de BAC

BAC es el banco privado líder y más relevante de Centroamérica que cuenta con más de 20.000 colaboradores y más de 4,4 millones de clientes a nivel regional. Además, es la entidad financiera con la mayor innovación tecnológica y la plataforma digital más robusta de la región. Apostamos por impulsar países más prósperos, sostenibles, equitativos y con mejor calidad de vida. Más información en https://www.baccredomatic.com/