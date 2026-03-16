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BAC acelera su transformación digital para afianzar su crecimiento en el mercado

La entidad también fortalece su apoyo a pymes y amplía su presencia en regiones de alto dinamismo económico como Guanacaste.

Por Alejandro Monge

Presentado por: bac

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.