BAC acelera su transformación digital para afianzar su crecimiento en el mercado

BAC sigue dando pasos en firme en su forma de conectar y ofrecer servicios a sus clientes y, por ende, esto se ve reflejado en un crecimiento interno aproximado del 9% en su cartera crédito, en un año que fue marcado por el dinamismo del consumo y una mayor adopción de pagos digitales por parte de sus usuarios.

El Presidente Ejecutivo de BAC , Federico Odio, explicó que desde los últimos años, incluido el periodo de pandemia, la entidad ha logrado una fuerte generación de valor, reflejada en un crecimiento de utilidades de doble dígito y en un aumento sostenido del volumen de pagos procesados a través de sus plataformas digitales.

Federico Odio, Presidente Ejecutivo del BAC.

“El 2025 fue un muy buen año de crecimiento, con utilidades de dos dígitos y un crecimiento de la cartera cercano al 9%. Los últimos años han sido muy buenos para el banco, donde también hemos ganado participación de mercado. Pero también tenemos claro que hay un cambio aceleradísimo en la forma de ejecutar el negocio, por lo que estamos muy enfocados en la transformación y en la transición hacia el mundo digital”, señaló Federico Odio.

Auge del comercio electrónico

Uno de los factores clave para lograr este impulso recae en el avance del comercio electrónico y el uso de dispositivos móviles para la realización de transacciones. Actualmente, el 68% de la cartera de clientes está digitalizada y el 96% de los pagos de servicios públicos, por ejemplo, se realiza por medios de sus canales digitales

“Lo que vamos viendo es cómo se comportan los clientes y tratamos de adaptarnos. Para eso tenemos que tener plataformas que sean amigables. Desde hace unos 25 años el grupo decidió que las plataformas digitales iban a ser una ventaja competitiva, y todos los años seguimos invirtiendo con la esperanza de conectar con los clientes, facilitarles la vida y generar una relación en la que sientan que los conocemos y los entendemos”, explicó Odio.

Impulso a las pymes

En paralelo, BAC trabaja de la mano con pequeñas y medianas empresas (pymes), a quienes apoya desde diferentes aristas para que busquen soluciones financieras, corporativas e incluso de capacitación en los retos que enfrentan en su día a día.

Por medio de programas vinculados al Sistema de Banca para el Desarrollo, el banco otorgo casi $700 millones en financiamiento durante el 2025, a más de 21.000 clientes en distintos sectores productivos del país. De esa forma, BAC ya tiene una cobertura del 99% de los cantones de Costa Rica.

Programas de acompañamiento y financiamiento impulsados por BAC han permitido apoyar a miles de emprendedores y pequeñas empresas en distintos sectores productivos del país. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además de accesos a crédito, la entidad brinda iniciativas como seminarios para empresarios, programas de formación y plataformas de capacitación como BAC Emprende, BAC Impulsa y la Universidad Pymes, al igual que espacios de promoción como los Mercaditos Pyme, que dan visibilidad a los emprendedores para comercializar sus productos.

Expansión en Guanacaste

Otro de los focos que tiene el banco es la expansión hacia la provincia de Guanacaste, zona en la que han crecido con centros de negocio en puntos importantes como Nosara y recientemente también con operaciones en Santa Teresa, en Puntarenas, zona con fuerte conexión económica con el Pacífico norte.

El banco mantiene alrededor de $400 millones colocados en crédito en esa región, donde la operación registra tasas de crecimiento entre 18% y 23% entre cartera de crédito y saldos, impulsadas principalmente por el dinamismo del turismo, el comercio y otras actividades productivas.

“Lo que buscamos es estar cada vez más cerca de las comunidades donde vemos crecimiento económico, y Guanacaste es un ejemplo claro de una región que está generando oportunidades en distintos sectores”, indicó Odio.

El Centro de Negocios BAC en Nosara forma parte de la estrategia del banco para ampliar su presencia en zonas de alto dinamismo económico en la provincia de Guanacaste. (BAC/BAC)

Cultura organizacional

Para brindar un servicio óptimo a sus clientes, el banco también ha puesto atención en el bienestar de sus colaboradores.

La entidad cuenta con alrededor de 5.000 colaboradores y mantiene indicadores internos que buscan fortalecer la cultura organizacional. Según explicó Odio, miden de forma constante la experiencia de sus colaboradores mediante herramientas como el Net Promoter Score interno (eNPS), que se mantiene entre 87 y 88 puntos, mientras que la rotación anual del personal se ubica por debajo del 10%.

La diversidad generacional también forma parte de la cultura organizacional del banco. Actualmente, un 47,63% de sus colaboradores pertenecen a la Generación Y (millennials) y un 39,33% a la Generación Z, mientras que un 11,27% corresponde a la Generación X y un 1,77% a Baby Boomers.

“Nuestro objetivo es que las personas quieran trabajar en BAC y desarrollarse dentro de la organización. Cuando los equipos están comprometidos, eso también se refleja en la experiencia que reciben los clientes”, concluyó Odio.

BAC apunta a consolidar su crecimiento en un contexto en el que la tecnología cambia la relación entre los bancos y sus clientes. La entidad se decanta por fortalecer su presencia en distintos segmentos del mercado mientras promueve soluciones digitales que faciliten el acceso a servicios financieros.