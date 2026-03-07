BRANDVOICE
contenido patrocinado

Armabloque impulsa sistema que permite ahorrar hasta un 20% en construcción

La empresa costarricense participa en Expo Construcción 2026 presentando una solución constructiva que reduce desperdicios, mejora la planificación de materiales y puede generar ahorros de hasta un 20% con respecto al sistema tradicional.

Por Alejandro Monge

Presentado por: armabloque

BradVoice







ArmabloqueConstrucciónExpo ConstrucciónNPL
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.