Armabloque impulsa sistema que permite ahorrar hasta un 20% en construcción

Todos aquellos que estén con planes para construir, sean desarrolladores o particulares, pueden encontrar en Armabloque un aliado que les permitirá alcanzar ese anhelo con seguridad, calidad y, de paso, ahorrar dinero.

Con más de 14 años de experiencia y más de 2.500 proyectos de vivienda unifamiliar construidos, esta empresa costarricense optimiza el proceso de construcción, a través de un sistema completo que se compone por medio de los diferentes elementos necesarios para levantar su obra gris de manera optimizada y eficiente. Desde los bloques modulares, todo el acero vertical y horizontal, entrepisos, banquinas, entre otros. Su propuesta combina ingeniería, fabricación de componentes y asesoría técnica durante la obra, lo que permite agilizar los procesos constructivos y reducir hasta en un 20% el costo general de la obra.

“Nosotros no somos una venta de material, nosotros somos una solución completa para la obra gris de cualquier proyecto. Desde que el proyecto llega lo trabajamos, lo revisamos a nivel estructural, lo modelamos y después de la compra le damos un plano taller que se acompaña de capacitación en sitio y acompañamiento profesional, convirtiéndose este en la matriz de instrucción específica para la obra”, explicó Carlos Picado, gerente de ventas de Armabloque.

armabloque (armabloque /armabloque)

El modelo bajo el que trabaja Armabloque, inicia con la modulación de los planos del cliente, para posteriormente preparar todos los elementos necesarios para el levantamiento de la obra. Esto incluye desde las armaduras de cimentación hasta los bloques y las varillas que requiere, además de la suma de todos los elementos necesarios.

Este proceso lo que busca es que, el constructor o propietario cuente con un paquete completo de materiales y una guía técnica para el levantamiento de la obra. Además de ello, brindan el acompañamiento necesario con profesionales de alto nivel que pueden asesorar y recomendar todo lo oportuno para beneficio del cliente sin costo adicional.

armabloque (armabloque/armabloque)

Armabloque se encuentra en Expo Construcción 2026 en el Centro de Eventos Pedregal con una propuesta muy atractiva para sus clientes. Durante este mes, quienes contraten el sistema constructivo de la empresa recibirán 12 sacos de cemento por cada millón de colones del valor de la obra, un incentivo que busca facilitar el inicio de nuevos proyectos de vivienda o desarrollo.

“En lo que respecta a la obra gris, al utilizar nuestro sistema, se produce un ahorro de entre un 17% a un 20% con respecto al sistema tradicional”, explicó Carlos Picado.

Más allá de la optimización en materiales y el ahorro que este sistema puede generar, en Armabloque destacan que cada proyecto que llega a sus manos representa un sueño y una inversión significativa para quienes deciden construir. Por eso, tanto el acompañamiento técnico como una adecuada planificación resultan fundamentales durante todo el proceso. Bajo esa premisa, cada obra se asume con el mismo nivel de compromiso, cuidado y detalle que si fuera propia.

“Cada proyecto hay que tomarlo como si fuera de uno, porque al final es una inversión de vida para las personas”, señaló Carlos Picado.

Quienes deseen conocer más sobre este sistema constructivo y las promociones disponibles podrán acercarse al stand de la empresa durante Expo Construcción 2026, que se realiza en el Centro de Eventos Pedregal.