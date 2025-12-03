BRANDVOICE
Aproveche así las ofertas de fin de año y pague sin intereses en 2026

Davivienda ofrece la posibilidad de adelantar las compras navideñas y comenzar a pagarlas hasta febrero, una alternativa que ayuda a disfrutar la temporada sin afectar el presupuesto ni los proyectos del próximo año.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Davivienda








Heilyn Gómez V

