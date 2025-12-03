Con el Viernes Negro, los descuentos y la variedad de Diciembre, el ambiente comercial se llena de estímulos: vitrinas que prometen “el mejor precio del año”, promociones navideñas por tiempo limitado y una agenda social que empieza a apretarse. Entre tanta oferta y celebración, es fácil que el entusiasmo se traduzca en un gasto desordenado. Y lo que debería ser una época de disfrute puede convertirse en una carga financiera.

Aproveche así las ofertas de fin de año y pague sin intereses en 2026

Por eso, más que nunca, contar con un plan ayuda a navegar entre rebajas y compras impulsivas, aprovechar los precios sin excederse y llegar a enero con tranquilidad, y con la posibilidad de pagar sin intereses en febrero gracias a una propuesta de Davivienda.

Con una estrategia clara, es posible disfrutar de la temporada sin comprometer la estabilidad económica del inicio de 2026. Se trata de identificar prioridades, evaluar el valor real de cada gasto y sincronizar los pagos con los ingresos para que enero no se convierta en un mes de sobresaltos financieros. — Marco Agüero, gerente de Relaciones Públicas de Davivienda Costa Rica.

Para el experto, tres estrategias son clave para organizar los gastos de temporada:

1. Visualice su flujo de dinero futuro: Proyectar los compromisos de fin de año permite anticipar momentos críticos y ajustar gastos antes de que se conviertan en un problema. Herramientas digitales o un simple diagrama ayudan a entender cómo cada compra impactará enero y febrero.

2. Convierta cada gasto en inversión emocional o financiera: Cada compra debe evaluarse por el valor real que genera: experiencias memorables, bienestar o retorno tangible. Clasificar los gastos según su impacto ayuda a priorizar lo que realmente importa y evita decisiones impulsivas.

3. Multiplique su liquidez con compras inteligentes: Hacer uso de alternativas de financiamiento como, por ejemplo, “Compre Ahora y Pague Después de Davivienda”, vigente del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, permiten realizar compras durante la temporada y programar el pago en febrero de 2026. Además, premiará a 100 clientes que serán seleccionados para que el banco les borre las compras de hasta ¢500,000.

Otra alternativa es “A Paguitos con Davivienda”, que financia compras mayores a ₡250.000 o $500 en cuotas de 3, 6 o 12 meses sin intereses ni costos adicionales, solo registrándolas en https://beneficios.davivienda.cr/apaguitos-2024/

“En Davivienda buscamos facilitar la vida de las personas y convertir herramientas financieras en aliados estratégicos. Así, los consumidores pueden organizar sus gastos de manera consciente y llegar a 2026 con ventaja”, agrega Agüero.

La entidad financiera recuerda que planificar, priorizar y sincronizar las compras permite aprovechar oportunidades de temporada, disfrutar las celebraciones y comenzar el nuevo año con tranquilidad financiera.

Para reforzar esta planificación, Davivienda invita a utilizar su herramienta digital gratuita “Haga cuentas”, que permite llevar un control en tiempo real de ingresos y gastos, facilitando decisiones más informadas durante la temporada.