Admisión 2026: Tu opción es UNA

La Universidad Nacional espera por vos. Si querés estudiar una carrera universitaria en el 2026, la UNA te ofrece cerca de cien opciones de grado y pregrado de reconocida calidad y excelencia.

Las áreas de conocimiento en que se ofrecen las diferentes carreras son:

Ciencias Sociales.

Filosofía y Letras.

Ciencias Exactas y Naturales.

Ciencias de la Tierra y el Mar

Ciencias de la Salud

Arte

Educación

Estas opciones de estudio se ofrecen en los campus ubicados en Heredia, Sarapiquí, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, Corredores y Alajuela, los cuales cuentan con infraestructura moderna y tecnología de avanzada.

Además, 45 de las carreras UNA están acreditadas por Sinaes, en bachillerato, licenciatura y maestría, lo que garantiza el reconocimiento académico, laboral y social de su calidad y excelencia.

Carreras nuevas

En el marco de la Estrategia de Innovación y Transformación Curricular (ITC), la UNA amplía su oferta académica de grado para el proceso de admisión 2026, con nuevas carreras diseñadas desde una visión prospectiva, humanista y con pertinencia social:

Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos, Campus Omar Dengo, Heredia.

Planificación Económica y Social: Campus Pérez Zeledón.

Inteligencia y Estrategia Global: Campus Pérez Zeledón.

Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción: Campus Pérez Zeledón y Campus Liberia.

Ingeniería en Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, Campus Pérez Zeledón, Campus Coto y Campus Sarapiquí.

Ingeniería en Innovación Agroalimentaria: Campus Nicoya.

Si estás interesado en estas opciones de estudio, podés hacer el trámite de cambio de carrera vía web del 5 al 7 de enero en www.registro.una.ac.cr

Registro de título y matrícula

Importante recordar que si deseás ingresar a la UNA este 2026 y ya consultaste tu promedio de admisión, tenés que cumplir los siguientes requisitos para continuar con el proceso y concursar por un cupo para ingresar a la carrera de tu elección:

1.Tener un promedio de admisión igual o superior a 452,61.

2.Registrar vía web el Título de Bachiller en Educación Media.

Este proceso inicia el 05 de enero de 2026, a las 8 a.m., y finaliza el 06 de enero de 2025, a las 5 p.m. Después de esta hora los títulos enviados al correo indicado por el sistema no serán incluidos.

Una vez admitido en la carrera de tu elección, deberás realizar la matrícula según la cita que te asigne el sistema a partir de las 5 p.m. del 09 de enero de 2026.

Información adicional

Buscá más información sobre el proceso de admisión a la Universidad Nacional en el 2026, así como acerca de carreras, becas y beneficios estudiantiles, en:

-www.una.ac.cr.

-www.registro.una.ac.cr.

-Perfil de Facebook “registrouna”

-Perfil de Instagram “registrouna”

Esta oferta académica puede variar a lo largo del proceso de admisión de la Universidad Nacional. Copiado!

La UNA te da la bienvenida Copiado!

Inicio de lecciones: 16 de febrero de 2026 Copiado!

Información en www.registro.una.ac.cr