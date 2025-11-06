adidas presenta la nueva camiseta de Costa Rica: Una celebración del Pura Vida

Inspirada en la guaria morada, esta nueva jersey fusiona la alegría, el color y el orgullo nacional en una sola prenda.

adidas lanza oficialmente la nueva camiseta de local de la Selección Nacional de Costa Rica, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Una pieza que no solo viste a los jugadores, sino que abraza la esencia del país.

adidas presentó la nueva camiseta de local de la Selección Nacional de Costa Rica, inspirada en la guaria morada y diseñada para acompañar al equipo rumbo al Mundial 2026.

Esta nueva camiseta, inspirada en la guaria morada, flor nacional de Costa Rica, incorpora tonos vibrantes y detalles que celebran la energía, la alegría y la calidez del pueblo costarricense. El diseño se complementa con un toque único: la frase “Pura Vida” estampada en la parte posterior del cuello, estableciendo un vínculo auténtico y emocional con la afición tica.

El nuevo uniforme combina innovación textil y simbolismo nacional, con detalles florales, tonos vibrantes y la frase “Pura Vida” en el cuello.

La campaña creativa de lanzamiento gira en torno a la filosofía del “Pura Vida”, un concepto que va más allá de las palabras. Es una actitud ante la vida, una forma de agradecer, de vivir con entusiasmo, y de encontrar armonía con la naturaleza.

Elementos gráficos clave del diseño incluyen:

Detalles florales que evocan la elegancia de la guaria morada.

Iconografía sutil del sol y la sonrisa, como símbolos de calidez y luz.

Patrones naturales que representan la exuberancia y biodiversidad del país.

Un estampado vibrante y repetitivo en toda la prenda, a partir de elementos como hojas y tucanes.

Una gama de tonos rojos, azules y rosados que reflejan la riqueza natural.

Además de su estética, la camiseta incorpora tecnología de alto rendimiento adidas CLIMACOOL+ para brindar comodidad, transpirabilidad y libertad de movimiento tanto en la cancha como fuera de ella.

La prenda, disponible desde el 6 de noviembre, busca conectar la identidad costarricense.

Más allá de su funcionalidad como prenda deportiva, esta camiseta representa un símbolo de identidad colectiva. Está pensada para quienes vibran con cada partido, para quienes llevan a Costa Rica en el corazón y encuentran en el fútbol una forma de expresar su amor por el país. Es un homenaje visual a la naturaleza, a la cultura y al optimismo que define al espíritu costarricense.

La nueva camiseta de local estará disponible a partir del 6 de noviembre, en tiendas adidas, distribuidores oficiales y en línea a través de adidas.com.