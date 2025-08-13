BRANDVOICE
contenido patrocinado

1.200 mentes jóvenes enfrentan los retos del futuro en la Expo STEAM 2025

Bajo la temática de “El Espacio” los estudiantes de más de 70 centros educativos pusieron a prueba sus habilidades.

Por Alejandro Monge

Presentado por: tECNIKIDS

BradVoice







Expo STEAM 2025Tecnikids
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.