Iglesia católica emite señales sobre elecciones

Dos obispos de la Iglesia católica costarricense han estado enviando mensajes con motivo de las elecciones nacionales.

Rechazo a dictaduras y a ventas de humo

El primero que lo hizo fue el obispo de Tilarán-Liberia, Manuel Eugenio Salazar Mora. El 2 de enero, el sacerdote confirmó ser el autor de un mensaje que circulaba en redes sociales, titulado “¡Los cristianos también votan!”, en el que hizo un llamado de rechazo a dictaduras.

“No se deje seducir por cantos de sirenas. No compre humo. Escoja soluciones concretas y reales", dice el mensaje.

Luego, continúa: "No todo lo que brilla es oro. No vote con el hígado (…) La violencia solo engendra violencia. Necesitamos cambios y combatir la corrupción, sin dictaduras de ninguna especie“.

Un político no amerita pleitos entre costarricenses

El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar. (Facebook Manuel Eugenio Salazar/La Nación)

Tres días después, el 5 de enero, monseñor Salazar llamó a vivir un proceso electoral sin ofensas y advirtió de que “una sola gota de sangre de un costarricense no vale la vida de un político“.

"La vida de los costarricenses es sagrada“, sostuvo el obispo de la diócesis guanacasteca. “Podemos pisotear las ideas del otro, pero no pisotear la persona del otro; por eso, hago un llamado, en este proceso electoral, a vivirlo en democracia, pacíficamente, con un voto informado”, agregó.

Decidir entre dos caminos

Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada. Foto: Cortesía.

Al día siguiente, el 6 de enero, se pronunció el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita.

Declaró que las elecciones del 1.° de febrero obligan a los costarricenses a decidir entre dos caminos:

El diálogo y el respeto Los discursos de odio, desinformación y desconfianza permanente hacia las instituciones

“Las campañas traen promesas y confrontaciones, pero la verdadera pregunta es qué modelo estamos dispuestos a sostener con nuestro voto y acciones”, dijo el obispo sancarleño.

Monseñor Garita puntualizó que Costa Rica necesita mantener la institucionalidad como garantía de equilibrio y justicia. “Cuidar las instituciones no significa negar sus errores, sino exigir mejoras”, dijo Garita.

El sacerdote insistió en que los ciudadanos deben preguntarse “qué país estaremos avalando con nuestras decisiones”.

Petición al Papa

Al día siguiente, el 7 de enero, el obispo de San Carlos se reunió en el Vaticano con el papa León XIV, a quien le pidió orar por las elecciones en Costa Rica.

El prelado de Ciudad Quesada aprovechó el encuentro para pedir al Papa visitar el país.