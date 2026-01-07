Obispo invita al papa León XIV a visitar Costa Rica y le pide orar por el país ante elecciones

El obispo de Ciudad Quesada, monseñor José Manuel Garita Herrera, entrega café de Costa Rica al papa León XIV durante el encuentro sostenido tras la Audiencia General del 7 de enero, en el Vaticano. Fotografía:

El obispo de Ciudad Quesada, monseñor José Manuel Garita Herrera, sostuvo un encuentro con el papa León XIV este miércoles 7 de enero, tras la primera Audiencia General del pontífice en el Vaticano, ocasión que aprovechó para invitarlo formalmente a visitar Costa Rica y para pedirle por el país, de cara a las elecciones nacionales del próximo 1.º de febrero.

Obispo de Ciudad Quesada invita al papa León XIV a visitar Costa Rica

“Le hablé de la Diócesis de Ciudad Quesada, que veníamos a la clausura del Jubileo, le pedí por el país que tiene elecciones el próximo 1 de febrero y que es un gran deseo que pueda visitarnos”, expresó monseñor Garita.

El encuentro se dio en el marco de la peregrinación diocesana por la Clausura del Jubileo del Año Santo de la Esperanza, que inició el pasado 2 de enero con la participación de 16 peregrinos, encabezados por el obispo sancarleño.

Un año antes, la diócesis ya había participado en la peregrinación de apertura de esta celebración jubilar.

Durante su estadía en Roma, la delegación costarricense presenció el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, ceremonia presidida por el papa León XIV.

Café nacional para el pontífice

Como gesto simbólico, monseñor Garita llevó al Santo Padre dos bolsas de café costarricense, detalle que provocó una reacción cordial del pontífice.

“Le traje dos bolsitas de café de Costa Rica, se sonrió, se alegró mucho y le pidió al secretario que se las acaparara. Yo le dije al Santo Padre que el café era para que lo disfrutara y lo aprovechara”, relató el obispo.

En la conversación, monseñor Garita también aprovechó para transmitir los saludos de los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, así como del Nuncio Apostólico en el país, monseñor Mark Gerard Miles.

El obispo informó además al papa sobre la Visita Ad Limina Apostolorum, que los obispos costarricenses realizarán a finales de setiembre próximo, un encuentro periódico en el que las conferencias episcopales presentan al pontífice un informe sobre la labor pastoral que desarrollan en sus diócesis.

El momento del encuentro quedó registrado en un video difundido por Vatican News, en el que se observa el saludo entre el obispo de Ciudad Quesada y el papa León XIV tras la audiencia general.