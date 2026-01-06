Editorial

Editorial: La lúcida voz universal de León XIV

En recientes mensajes, el Papa ha puesto en su justo lugar desafíos universales graves y urgentes. Sus palabras trascienden los preceptos religiosos que las sustentan y deben ser atendidas por todos

EscucharEscuchar
Por La Nación
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
El Pontífice manifestó su preocupación por los recientes hechos en Venezuela. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
León XIVpazVaticano
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.