Obispo de Tilarán clama por elecciones sin violencia: ‘Una sola gota de sangre de un costarricense no vale la vida de un político’

El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, hizo un llamado para que haya un proceso electoral respetuoso, democrático y sin violencia.

El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar Mora, hizo un llamado este lunes a vivir un proceso electoral 2026 con “respeto, amor y caridad” y, sobre todo, sin violencia, ni ofender a las demás personas.

“Una sola gota de sangre de un costarricense no vale la vida de un político. ¡Un político, no!, pero la vida de los costarricenses es sagrada“, dijo el prelado.

Salazar lanzó un mensaje en el que manifestó que las elecciones se deben vivir democráticamente, debatiendo ideas, apasionada y frenéticamente, pero solo ideas, sin ofender a las demás personas, ni atacarlas.

“Podemos pisotear las ideas del otro, pero no pisotear la persona del otro; por eso, hago un llamado, en este proceso electoral, a vivirlo en democracia, pacíficamente, con un voto informado”, puntualizó el obispo de la Iglesia católica.

El obispo Salazar también destacó que el proceso electoral costarricense es ejemplar y “más de un país se lo desea”, aparte de que ya le costó sangre al país, a mediados del siglo pasado.

Además de instar por un proceso respetuoso y sin violencia, monseñor Salazar puntualizó que los costarricenses deben informarse debidamente y escuchar, para tomar una decisión informada sobre las candidaturas que van a escoger el próximo 1.º de febrero.

“Tienes que informarte, escucha, oye y, de acuerdo con tu conciencia, votar, pero que haya respeto, que no haya banderazos, ni gritos ni golpes”, comentó el obispo Salazar.