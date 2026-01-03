Obispo católico llama a defender la democracia con el voto: ‘No compre humo’

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, llamó a la participación ciudadana y al voto informado como pilares de la democracia. Fotografía:

La Diócesis de Tilarán-Liberia indicó este viernes que un mensaje atribuido a su obispo, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, el cual ha circulado en las últimas 48 horas en redes sociales, constituye un llamado a la participación ciudadana mediante un voto consciente e informado, en las elecciones del 1.º de febrero de 2026. En el texto, el líder católico llamó a no comprar humo y a defender la democracia.

Asimismo, monseñor pidió a la gente no votar con el hígado y no dejarse llevar por “cantos de sirena”.

El obispado se pronunció tras la circulación del texto titulado “¡Los cristianos también votan!”, el cual incluso fue reproducido por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y citado por el candidato a la presidencia del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, quien señaló que los “troles soberanos” reaccionaron con ataques al sacerdote.

El texto citado en redes indica: " Necesitamos cambios y combatir la corrupción, sin dictaduras de ninguna especie . En nuestro caso: votar en coherencia con nuestra identidad".

Mediante un comunicado oficial, ante consultas de La Nación, la Comisión Diocesana de Medios de Comunicación (Codimeco) explicó que el mensaje original, titulado “¡Los que oran también votan!”, fue compartido por monseñor Salazar el 24 de setiembre anterior, a través de su cuenta de WhatsApp, un canal utilizado para comunicarse con clero, fieles y otros contactos.

Ese mismo día, el texto fue publicado por la página de inspiración católica Revista Iglesia Viva.

Según la Diócesis, el contenido volvió a circular recientemente en redes sociales y sitios digitales, lo que motivó consultas periodísticas y la difusión del comunicado aclaratorio.

La Nación intentó conversar con Monseñor Salazar Mora, pero la Diócesis de Tilarán-Liberia indicó que estaba de vacaciones.

La Diócesis reiteró que el mensaje de monseñor Salazar no promueve partidos ni candidaturas específicas, sino que exhorta a la ciudadanía a ejercer el voto de manera responsable, informada y coherente con los valores personales, en defensa de la democracia.

Dos versiones en circulación

Este 2 de enero, la Diócesis distribuyó un texto del obispo que, aunque es parecido, difiere con el que estaba circulando en redes sociales.

En ambas, se indica que Costa Rica fue fundada por valores cristianos: “¡Todavía hay fe en Costa Rica! Todavía hay gente que se identifica como cristiana (católica y protestante). ¡A pesar de todos los problemas, hay una reserva moral en el país!“.

“Estamos en un proceso electoral, en una celebración cívica, en la que todos debemos participar. La democracia se defiende con la participación y el voto. ¡Las estadísticas y los hechos demuestran que el voto cristiano es decisivo! ¡Los evangélicos y los católicos juntos aún son mayoría en Costa Rica!“.

Luego, se hace un llamado al voto formado e informado: “No se deje seducir por cantos de sirenas. No compre humo. Escoja soluciones concretas y reales. ¡No todo lo que brilla es oro! No vote con el hígado. Reflexione y analice con familiares y amigos con respeto".

Sin embargo, la parte distribuida este 2 de enero por la Diócesis no contiene estas frases que sí reseñó Miguel Ángel Rodríguez:

“La violencia solo engendra violencia. Necesitamos cambios y combatir la corrupción, sin dictaduras de ninguna especie. En nuestro caso: votar en coherencia con nuestra identidad. ¿Quién refleja más tus valores? ¡La Patria te necesita, en esta coyuntura vital!”.

Consultas al vocero diocesano

Este medio remitió una serie de consultas al Pbro. Marlon José Jiménez Obando, coordinador de la Comisión Diocesana de Medios de Comunicación de la Diócesis de Tilarán-Liberia.

Entre los puntos planteados, se solicitó aclarar si la versión que circula actualmente corresponde fielmente al mensaje original, si fue modificada posteriormente, si cuenta con aval oficial y cómo interpreta la Diócesis su redistribución en plena campaña electoral.

Al cierre de esta edición, las consultas se encontraban en trámite.