El País

Obispo católico llama a defender la democracia con el voto: ‘No compre humo’

Diócesis de Tilarán-Liberia confirma el mensaje del obispo Manuel Salazar, el cual circula en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, llamó a la participación ciudadana y al voto informado como pilares de la democracia. Fotografía: (Luis Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Monseñor Manuel SalazarElecciones 2026Democracia y votoIglesia y elecciones Costa RicaDiócesis Tilarán-Liberia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.