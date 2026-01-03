Monseñor Eugenio Salazar publica mensaje con frase de rechazo a dictaduras

Monseñor Manuel Eugenio Salazar difundió en su perfil oficial de Facebook un mensaje sobre participación ciudadana y voto informado en el contexto electoral. Foto: (Cuenta oficial Facebook Monseñor Manuel Eugenio Salazar/Cortesía)

Monseñor Eugenio Salazar Mora, obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, publicó la noche de este viernes un mensaje con una frase de rechazo a dictaduras y un llamado a defender la democracia mediante el ejercicio del voto en las elecciones del 1.° de febrero. El sacerdote hizo la publicación luego de una controversia generada por la circulación de dos versiones de un texto atribuido a su autoría.

En redes sociales, desde el 1.° de enero, circuló el mensaje con la frase alusiva a dictaduras. Sin embargo, la Diócesis emitó un comunicado oficial este viernes con otro texto que excluía esa parte, señalando que el original databa del 24 de setiembre.

Luego, minutos antes de las 8:30 p. m., monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora publicó en su perfil oficial de Facebook el texto completo, titulado “¡Los cristianos también votan!”.

Este es el mensaje completo:

¡Los cristianos también votan!

Esta nación fue fundada por valores cristianos.

Todavía hay fe en Costa Rica!

Todavía hay gente que se identifica como cristiana (católica y protestante).

A pesar de todos los problemas, hay una reserva moral en el país!

Estamos en un proceso electoral, en una celebración cívica, en la que todos debemos participar.

La democracia se defiende con la participación y el voto.

Las estadísticas y los hechos demuestran que el voto cristiano es decisivo!

Los evangélicos y los católicos juntos aún son mayoría en Costa Rica!

Voto formado e informado.

No se deje seducir por “cantos de sirenas.”

No compre humo.

Escoja soluciones concretas y reales.

No todo lo que brilla es oro!

No vote “con el hígado”.

Reflexione y analice con familiares y amigos con respeto. La violencia sólo engendra violencia.

Necesitamos cambios y combatir la corrupción, sin dictaduras de ninguna especie.

En nuestro caso: votar en coherencia con nuestra identidad. ¿Quién refleja más tus valores?

¡La Patria te necesita, en esta coyuntura vital!

Publicación disipó dudas

La publicación de la Diócesis generó dudas sobre si el mensaje original, pero con la publicación directa del obispo el mensaje quedó validado como propio, despejando interrogantes sobre su autoría, a menos de un mes de las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026.

En su texto publicado, monseñor Salazar hace un llamado a la participación electoral y destaca el papel del electorado cristiano en el proceso democrático.

Entre otras afirmaciones, señala que “la democracia se defiende con la participación y el voto” y que “las estadísticas y los hechos demuestran que el voto cristiano es decisivo”.

El mensaje también exhorta a ejercer un “voto formado e informado”, advierte contra dejarse llevar por promesas vacías y llama a reflexionar en familia y con respeto, en un contexto que describe como una “coyuntura vital” para el país.