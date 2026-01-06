Política

Obispo de Ciudad Quesada: ‘Elecciones nos obligan a decidir entre el diálogo o los discursos de odio y desconfianza a instituciones’

José Manuel Garita enfatizó que el voto no es un trámite más, sino una definición sobre el rumbo de la sociedad costarricense

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
El obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, dirigió la oración en el traspaso de poderes de Rodrigo Chaves, en mayo de 2022. Ahora, clama por un voto que proteja la constitucionalidad del país y evite los discursos de odio. (Daniela Cerdas/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Obispo de Ciudad QuesadaJosé Manuel GaritaIglesia católica
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.