Obispo de Ciudad Quesada: ‘Elecciones nos obligan a decidir entre el diálogo o los discursos de odio y desconfianza a instituciones’

El obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, dirigió la oración en el traspaso de poderes de Rodrigo Chaves, en mayo de 2022. Ahora, clama por un voto que proteja la constitucionalidad del país y evite los discursos de odio.

El obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita, aseguró que las elecciones nacionales de febrero próximo obligan a los costarricenses a decidir entre el diálogo y el respeto, o los discursos de odio, desinformación y desconfianza permanente hacia las instituciones.

En su mensaje semanal, el prelado hizo un llamado a emitir un voto que, enfatizó, no es un trámite más, sino una definición sobre el rumbo que todos los costarricenses queremos seguir como sociedad.

“Las campañas traen promesas y confrontaciones, pero la verdadera pregunta es qué modelo estamos dispuestos a sostener con nuestro voto y acciones”, dijo el obispo.

Además, puntualizó que Costa Rica necesita mantener la constitucionalidad como garantía de equilibrio y justicia, para evitar que el desencanto erosione los pilares que han sostenido la vida democrática del país

“Cuidar las instituciones no significa negar sus errores, sino exigir mejoras”, dijo Garita.

Noticia en desarrollo